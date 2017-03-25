Немецкий госбанк случайно перевел $5,4 млрд в другие банки

Немецкий государственный банк развития KfW случайно перевел более 4 млрд евро ($5,4 млрд) в четыре других банка. Как сообщает Bloomberg, в системе госбанка Германии произошел технический сбой, в результате которого повторялись некоторые платежные операции.

«KfW обнаружил неправильное поведение системы на самом раннем этапе процесса, немедленно отменил нежелательные действия и начал необходимый процесс анализа причин. Ошибка была быстро выявлена и устранена, и суммы переплаты были успешно переведены обратно», – заявили в банке.

Это уже не первый подобный случай в KfW: в 2008 г. с его счета по ошибке было переведено 300 млн евро в банк Lehman Brothers, который за несколько часов до этого объявил о банкротстве. Тогда Bild назвал KfW «самым глупым банком Германии».