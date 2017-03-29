Сбербанк разрешит онлайн-переводы по картам любых банков

Сбербанк в этом году запустит услугу онлайн-переводов с карты на карту сторонних банков. Об этом «Ведомостям» сообщил старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Игорь Мамонтов. Стоимость будущей услуги он не уточнил.

Сейчас услугой онлайн-переводов на сайте Сбербанка могут пользоваться только держатели его карт. Причем средства с их карт можно переводить как на карты клиентов «Сбера» (по номеру карты или телефона получателя), так и других банков (по номеру карты).

Перевод между дебетовыми картами Сбербанка в пределах одного города бесплатны. За перевод на карту стороннего банка или подразделения Сбербанка в другом регионе взимается комиссия в размере 1,5% от суммы, но не менее 30 руб. и не более 1000 руб.