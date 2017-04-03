Минфин и Банк России согласовали концепцию новой накопительной пенсионной системы

Министерство финансов и Центробанк согласовали концепцию добровольной накопительной пенсионной системы — индивидуального пенсионного капитала (ИПК). «Минфин и ЦБ согласовали концепцию ИПК, до конца недели Минфин планирует доработать документ с тем, чтобы учесть также замечания других ведомств и внести его в правительство», — сообщили RNS в пресс-службе Минфина.

Новая модель формирования пенсионных накоплений предусматривает автоматическую подписку на отчисления в негосударственные пенсионные фонды. ИПК должен заменить государственную накопительную систему, взносы в которую заморожены с 2014 г.: вместо работодателя взносы будет делать сам работник. Но работодателям в обмен на налоговые льготы отводится ключевая роль в вовлечении граждан в ИПК.

При поступлении на работу граждане будут автоматически регистрироваться работодателем в пенсионном плане ИПК через центрального администратора, предполагает концепция. Работающие не по найму смогут зарегистрироваться у центрального администратора сами.