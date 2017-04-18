ФАС одобрила заявку Сбербанка на покупку 51% голосующих акций «Сибмоста»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство Сбербанка о покупке 51% голосующих акций АО «Сибмост», говорится в решении ФАС.

Решение об удовлетворении данного ходатайства было принято ведомством 14 апреля.

В начале февраля «Ведомостям» стало известно, что АФК «Система», Сбербанк и «Сибмост» заключили соглашение о намерениях по покупке мостостроительной компании.

Новосибирская компания «Сибмост» – одно из крупнейших мостостроительных предприятий страны. Он был создан в 1993 г. на базе треста «Мостострой № 2» (с 1945 г. трест занимался капитальным восстановлением мостов, разрушенных в период Великой Отечественной войны). За свою историю «Сибмост» в России и странах СНГ построил свыше 4100 мостов и путепроводов общей длиной более 400 км.

По данным «СПАРК-Интерфакса», владельцами «Сибмоста» являются Альберт Кошкин (92,46% акций) и его сын Владислав Кошкин (7,53% акций). Сумма контрактов компании – 20 млрд руб.