Минфин рассказал, когда стартуют продажи ОФЗ для физлиц

Продажи ОФЗ для физических лиц начнутся с 26 апреля, сообщает пресс-служба Минфина. Продажа будет проходить в отделениях Сбербанка и ВТБ 24. Объем выпуска составит 15 млрд руб., номинальная стоимость одной облигации – 1000 руб. Окончание размещения запланировано на 25 октября 2017 г.

Ставка по первому купону составит 7,5% годовых, по второму – 8% годовых, по третьему – 8,5% годовых, по четвертому – 9% годовых, по пятому – 10% годовых, по шестому – 10,5% годовых. Каждый желающий приобрести ОФЗ может купить от 30 до 15 000 штук.

В основных направлениях долговой политики в 2017–2019 гг. Минфин оценивал ежегодные выпуски в 20–30 млрд руб.