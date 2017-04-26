Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей могут быть выпущены в октябре

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 руб. могут появиться в октябре 2017 г., сообщают «Интерфакс» и «Прайм» со ссылкой на источники, знакомые с планами Центробанка. Регулятор уже утвердил внешний вид новых купюр.

По данным «Интерфакса», купюра к Чемпионату мира по футболу появится в марте 2018 г.

Ранее ЦБ сообщал, что новые банкноты поступят в обращение в конце 2017 г. На купюре номиналом 2000 руб. будут изображены символы Дальнего Востока, номиналом 200 рублей – Севастополя.