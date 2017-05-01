Путин подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»

Президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из российского бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов. Это сообщает «Интерфакс». Под действие закона подпадают выплаты денежного содержания, зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий. Обслуживание карт для пенсионеров будет бесплатным.

С 1 июля 2017 г. карты «Мир» будут выдаваться всем гражданам, которые обратятся за открытием нового банковского счета для получения выплат из бюджета. Остальные должны будут получить карту «Мир» до 1 июля 2018 г. Для пенсионеров срок получения карты установлен до 1 июля 2020 г.

Закон сохраняет возможность получать эти выплаты наличными или на банковские счета, не привязанные к картам. Поправки также не распространяются на получение физлицами вычетов по НДФЛ и на нерегулярные выплаты. За правительством остается право установить по согласованию с ЦБ перечень иных выплат, в отношении которых будет действовать требование об их перечислении на карту «Мир».

В законе о «Национальной системе платежных карт» (НСПК) закрепляется положение о том, что доля участия Банка России в уставном капитале НСПК не может быть ниже уровня 50% плюс одна голосующая акция. В действующей редакции закона такая возможность предусмотрена при условии сохранения специального права Банка России на участие в управлении НСПК. Поправками также сокращается с 10% до 5% доля акций оператора НСПК, которые могут быть приобретены одним лицом или группой лиц.

Закон также обязывает продавцов, выручка от реализации товаров которых за год превышает 40 млн руб., обеспечить прием карт «Мир». Эта требование вступит в силу после 1 октября 2017 г. Также закон сокращает со 120 до 30 дней срок уведомления Банка России операторами платежных систем о введении новых тарифов или увеличении размера тарифов. Помимо уведомления оператор платежной системы должен будет предоставить обоснование изменений.

Закон также вносит ряд изменений в части регулирования отношений в платежной сфере. В частности, абсолютные критерии системной и социальной значимости платежных систем предлагается заменить на относительные. Это связано с тем, что абсолютные критерии не учитывают «внешние» факторы: отраслевую и сезонную активность, курсовые колебания, отмечают авторы документа в пояснительной записке.