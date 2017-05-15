Чистая прибыль ВТБ выросла в 46 раз в I квартале

ВТБ в I квартале 2017 г. увеличил чистую прибыль по МСФО в 46 раз до 27,6 млрд руб. против 0,6 млрд руб. годом ранее, говорится в сообщении группы.

Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего чистую прибыль за январь – март текущего года в размере 23,9 млрд руб.

Рост чистой прибыли в I квартале банк объясняет увеличением доходов от основной деятельности, стабилизацией качества активов и продолжающимся улучшением эффективности расходов.