Первым зампредом правления «Открытие холдинга» назначен Вадим Кулик из Сбербанка

Бывший зампред правления Сбербанка Вадим Кулик назначен первым зампредом правления «Открытие холдинга», сообщила компания.

Он будет отвечать за развитие стратегии группы «Открытие», управление происходящими в ней интеграционными процессами и связанными с ними рисками, а также за создание нового уровня синергий между компаниями, входящими в состав холдинга, говорится в сообщении.

Кулик с 2004 по 2008 г. занимал должность старшего вице-президента «ВТБ 24», а в 2008 г. перешел в «Сбербанк».