ФАС разрешила «Открытию» купить 76% акций «Росгосстрах банка»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство холдинга «Открытие» о приобретении 76% акций «Росгосстрах банка», сообщила ТАСС замруководителя управления финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

«АО "Открытие холдинг" 16 июня дали предварительное согласие по его ходатайству на осуществление сделки более чем 75%, а вернее, в ходатайстве было указано 76% акций "РГС банка", – сказала она.

«Открытие холдинг» 28 апреля 2017 г. подал в ФАС ходатайство о приобретении более 75% «Росгосстрах банка». Это этап объединения «Открытия» и «Росгосстраха», которое планируется реализовать в 2017–2018 гг., говорил «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон сделки, формат интеграции «Росгосстрах банка» в банковский бизнес «Открытия» пока разрабатывается.

Формально «Росгосстрах банк» контролирует Сергей Хачатуров, брат президента «Росгосстраха» Данила Хачатурова. В декабре стало известно, что Данил Хачатуров ведет переговоры о передаче контроля над холдингом финансовой группе «Открытие» в обмен на миноритарную долю в ее капитале. «Открытие» контролирует 4,4% «Росгосстраха» напрямую, еще 15,4% получило от «РГС холдинга» в апреле по сделке репо, еще около 8%, по подсчетам «Ведомостей», на конец 2016 г. принадлежало подконтрольному «Открытию» НПФ «Лукойл-гарант».