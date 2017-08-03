Минфин до 6 сентября увеличит затраты на закупки валюты до 2,07 млрд рублей в день

С 7 августа по 6 сентября Минфин потратит 47,6 млрд руб. на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, закупая ежедневно валюту на 2,07 млрд руб. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министерства. С 7 июля по 4 августа Минфин направил на эти цели 74,3 млн руб., ежедневный объем закупок был эквивалентен 3,5 млн руб. Валюту в интересах Минфина приобретает Банк России, она зачисляется на счета Федерального казначейства.

Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки в августе прогнозируется в размере 40,2 млрд руб. в сторону увеличения, сообщает «Интерфакс». Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам июля от оценки, осуществленной месяцем ранее, составило плюс 7,4 млрд руб. Сформировано оно преимущественно за счет более высокого обменного курса доллара к рублю по сравнению со среднемесячным значением июня, использовавшимся для оценки, а также в силу превышения фактического объема добычи газа и объема экспорта нефтепродуктов прогнозируемых уровней, объясняет ведомство.

Минфин начал проводить операции по покупке валюты с 7 февраля. До 6 марта объем ежедневных операций планировался на сумму, эквивалентную 6,3 млрд руб. Министерство рассчитало, что дополнительные нефтегазовые доходы в феврале составят 113,1 млрд руб., исходя из этой суммы был определен объем ежедневных покупок, однако в итоге объем дополнительных поступлений оказался меньше. Как пояснял Минфин, отрицательная величина отклонения в феврале в основном была обусловлена тем, что фактический объем экспорта нефти и нефтепродуктов в том месяце оказался ниже прогнозных оценок, рассчитанных исходя из базового сценария социально-экономического развития. Кроме того, фактический обменный курс доллара к рублю в феврале сложился на более низком уровне по сравнению со среднемесячным значением января, использовавшимся для оценки.

Объем ежемесячных операций на март был рассчитан исходя из ожидаемого превышения нефтегазовых доходов бюджета на этот месяц над оценкой, предусмотренной законом о бюджете - 91,9 млрд руб., за минусом 21,4 млрд руб., на которые недопоступили допдоходы, ожидавшиеся в феврале. Ежедневный объем в марте, исходя из общего объема покупок в 70,5 млрд руб., составил 3,2 млрд руб.

На покупку валюты с 7 апреля по 5 мая Минфин направил 69,9 млрд руб. - исходя из прогноза отклонения нефтегазовых доходов от месячной оценки в апреле в размере 64,5 млрд руб. и фактического отклонения по итогам марта в 5,4 млрд руб.

С 7 апреля по 5 мая объем ежедневных покупок упал до 400 млн руб. в связи с недополученными доходами в апреле на 46 млрд руб.