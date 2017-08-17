В Федрезерве США обеспокены слабой инфляцией

На июльском заседании руководство Федрезерва США обсуждало темпы роста потребительских цен после неожиданно низких показателей инфляции по итогам нескольких месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на обнародованный протокол заседания, состоявшегося 25 и 26 июля. На нем некоторые члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) отметили, что «можно себе позволить быть более терпеливыми в нынешних обстоятельствах при принятии решения о дальнейшем повышении процентной ставки по федеральным кредитным средствам». Они «высказались против дополнительных корректировок до тех пор, пока входящая информация не подтвердит, что недавние низкие показатели инфляции вряд ли сохранятся и что инфляция более очевидно встала на путь достижения целевого уровня FOMC в 2% в среднесрочной перспективе».

«Напротив, некоторые другие участники заседания больше беспокоились о рисках, связанных с рынком труда, который уже достиг полной занятости», - цитирует «Интерфакс».

О начале сокращения активов на балансе ФРС объявит в сентябре, после следующего заседания. Активы регулятор приобрел во время и после рецессии 2007-2009 гг. для поддержания экономического роста и объем этих активов составляет порядка $4,5 трлн, напоминает MarketWatch. «Хотя несколько участников были готовы объявить дату начала программы на этом совещании, наиболее предпочтительным было отложить данное решение до следующей встречи, одновременно накапливая дополнительную информацию об экономических перспективах и событиях, потенциально влияющих на финансовые рынки», - говорится в протоколе.

Многие участники комитета считают вероятным сохранение темпов роста потребительских цен ниже 2% более длительный период, чем предполагается в настоящее время. Поэтому значительная часть инвесторов Уолл-стрит теперь уверена в том, что ФРС не будет менять ставки до начала 2018 г., свидетельствуют данные CME Group.

Некоторые участники заседания сказали также, что «неопределенность в отношении политики федерального правительства, в том числе в налогово-бюджетной области, торговле и здравоохранении, имеет тенденцию к негативному влиянию на расходы компаний и на их планы по найму сотрудников».

ФРС по итогам июльского заседания сохранила процентную ставку в диапазоне 1-1,25% годовых. Решение совпало с ожиданиями рынка.