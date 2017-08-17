Рекомендации по акциям: HSBC провел переоценку нефтегазовых компаний

Citi понизил рекомендацию по акциям «Норникеля» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость понизилась со $166 до $154.

HSBC провел переоценку компаний нефтегазового сектора:

- повысил рекомендацию по привилегированным акциям «Транснефти» с «продавать» до «держать», прогнозная стоимость повысилась со 139 000 до 180 000 руб.;

- понизил прогнозную стоимость GDR «Лукойла» с $64 до $63, рекомендация «покупать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR «Новатэка» со $104 до $104,2, рекомендация «держать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с $6,7 до $6,2, рекомендация «покупать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Татнефти» с 450 до 430 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.