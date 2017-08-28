ЦБ объяснил снижение доли просроченных кредитов ростом кредитования

Доля ссуд с просроченными свыше 90 дней платежами в общем объеме однородных ссуд, предоставленных российскими банками физлицам, в июле 2017 г. снизилась с 8,87% до 8,74% - минимума с начала февраля 2015 г., когда она составляла 8,42%, рассчитал ЦБ.

Снижение этого показателя произошло благодаря опережающему росту портфеля однородных ссуд, предоставленных физлицам, по сравнению с увеличением объема просроченных кредитов.

В июле объем кредитов вырос на 156,8 млрд руб., или на 1,4%, до 11 трлн 47,4 млрд руб., а объем просроченных займов - на 3,8 млрд руб., или на 0,4%, до 965,6 млрд руб.

Месячный прирост объема кредитов был максимальным за три года, с июля 2014 г., когда он увеличился на 176,0 млрд руб. В результате портфель однородных ссуд физлицам 1 августа впервые превысил 11 трлн руб., прежний максимум этого показателя был зафиксирован 1 декабря 2014 г. - 10 трлн 928,4 млрд руб.

В январе-июле портфель однородных розничных ссуд увеличился на 553,8 млрд руб., или на 5,3%, объем просроченных более чем на 90 дней ссуд физлицам уменьшился на 12,0 млрд руб., или на 1,2%.