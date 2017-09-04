ЦБ лишил лицензии Русский международный банк

Банк России отозвал лицензию у Русского международного банка, говорится в сообщении регулятора.

Бизнес-модель банка, по данным ЦБ, в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Банк оказался не способен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами из-за неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, отмечает регулятор.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 августа банк занимал 137-е место в российской банковской системе.