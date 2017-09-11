ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам

Банк ВТБ сообщил, что с 11 сентября снизил для корпоративных и зарплатных клиентов ставки по потребительским кредитам и по рефинансированию кредитов других банков на 1–2 п. п.

Корпоративные клиенты ВТБ теперь смогут получить потребительский кредит по фиксированной ставке в 16,9% годовых. А в случае если такие клиенты работают в бюджетной сфере, ставка будет на уровне 15,9%.

При рефинансировании кредитов других банков теперь действует минимальная фиксированная ставка в размере 13,5% годовых, говорится в сообщении ВТБ.

«За январь – август 2017 г. клиенты ВТБ оформили свыше 126 000 кредитов наличными на сумму более 68 млрд руб., что почти на 20% выше аналогичного периода прошлого года», – отмечает банк. Объем выданных кредитов по программе рефинансирования увеличился по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза до 33,4 млрд руб., программой воспользовалось более 44 000 человек.