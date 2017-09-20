Госдума освободила Лунтовского от должности члена совета директоров ЦБ

Госдума на пленарном заседании проголосовала за досрочное освобождение бывшего первого зампреда Банка России Георгия Лунтовского от должности члена совета директоров ЦБ.

В Банке России Лунтовский курировал вопросы организации наличного денежного обращения, безопасности функционирования ЦБ, кадровую политику, деятельность территориальных учреждений и «Росинкаса».

Пост первого зампреда Банка России Лунтовский покинул 1 сентября после 18 лет работы в ЦБ.

13 сентября внеочередное собрание Ассоциации региональных банков России (ассоциации «Россия») выбрало Лунтовского на пост президента ассоциации, а также утвердило новое ее название - «Ассоциация банков России». До этого в течение 11 лет президентом ассоциации был депутат Анатолий Аксаков, возглавляющий комитет Госдумы по финансовому рынку.