Рекомендации по акциям: «Ренессанс капитал» снизил оценки по бумагам нефтяных компаний за исключением «Газпром нефти»

«Ренессанс капитал» провел переоценку компаний нефтегазового сектора:

- повысил прогнозную стоимость акций «Газпром нефти» с 200 руб. до 210 руб., рекомендация «держать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Лукойла» с 3470 руб. до 3330 руб., рекомендация «покупать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость акций «Татнефти» с 490 руб. до 470 руб., рекомендация «покупать» не изменилась;

- понизил прогнозную стоимость привилегированных акций «Транснефти» с 230 000 руб. до 227 000 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.