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Московский кредитный банк проведет SPO

Московский кредитный банк (МКБ) сообщил о планах провести SPO. Кредитная организация собирается предложить до 3,2 млрд акций нового выпуска, цена будет установлена в рублях. У акционеров банка, зарегистрированных в реестре по состоянию на 29 октября 2016 г., будет с 10 по 19 октября преимущественное право на покупку акций пропорционально их долям на 29 октября прошлого года. По истечении срока преимущественного права оставшиеся акции будут предложены российским и иностранным инвесторам.

Встречи с инвесторами МКБ начнет с 19 октября. Цена предложения должна быть названа 25 октября, после того как набсовет банка утвердит эту цену и дату начала размещения.

Заявки на приобретение акций, выставленные инвесторами напрямую через Московскую биржу (в том числе через брокерскую компанию), подлежат оплате в российских рублях. Инвесторы, заявки которых будут агрегированы и выставлены через Московскую биржу совместными букраннерами, получат возможность, с учетом требований российского валютного контроля, заплатить букраннерам в рублях или в долларах США.

Ожидается, что ООО «Концерн «Россиум» (владеет 56,83% акций МКБ) подпишется как минимум на такое количество акций (без реализации своих преимущественных прав), которое будет необходимым для сохранения контроля над МКБ Романом Авдеевым, основным бенефициаром концерна.

Совместными глобальными координаторами SPO стали Otkritie Capital International Limited и Societe Generale, совместными букраннерами - ООО «АТОН» и ООО «БК «Регион».