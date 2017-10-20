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«Интерфакс» узнал о планах Московского кредитного банка привлечь до $258 млн

Интерфакс
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Московский кредитный банк за счет допэмиссии акций на рынке планирует привлечь до $258 млн (по курсу ЦБ на пятницу - 14,9 млрд руб.). Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.

О планах провести SPO МКБ сообщил 18 октября. Банк собирается предложить до 3,2 млрд акций нового выпуска, цена будет установлена в рублях. Предполагается, что цена размещения будет установлена 25 октября по итогам road show, отмечает «Интерфакс». Исходя из запланированного объема привлечения средств в рамках SPO цена одной акции в рамках нового размещения не превысит примерно 4,6 руб. за бумагу. На закрытие торгов четверга одна акция МКБ на бирже стоила 4,543 руб.

Нынешние акционеры банка могли воспользоваться преимущественным правом выкупа акций допэмиссии до 19 октября 2017 г. Road show проходит с 19 по 24 октября, сказал источник агентства. Прайсинг ожидается 25 октября. Расчеты с инвесторами пройдут с 26 октября по 3 ноября.

Ожидается, что концерн «Россиум» Романа Авдеева, который владеет 56,83% акций МКБ, подпишется на такое количество акций (без реализации своих преимущественных прав), которое будет минимально необходимым для сохранения контроля над банком. Таким образом, с учетом текущей структуры участников банка концерн подпишется не менее чем на 1,46 млрд акций с целью сохранить эффективную долю владения Авдеева МКБ на уровне 50% плюс 1 акция.

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Недвижимость
Новости

«Дождь»: в Петербурге суд арестовал квартиру дочери Собянина

Ведомости
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Летом 2017 г. в центре Санкт-Петербурга была арестована квартира, принадлежащая дочери столичного градоначальника Сергея Собянина. Квартира Анны Собяниной была арестована судебными приставами из-за неуплаты долгов. Однако арест был снят по той причине, что приставы не смогли установить местонахождение должника, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на проект «Инфометр» «Открытых медиа». Выписка из Росреестра, полученная телеканалом, подтверждает данную информацию.

Согласно документу дочь мэра не может «совершать регистрационные действия» с квартирой, расположенной на Малой Конюшенной улице. Постановление о запрете было вынесено по материалам исполнительного производства от 2 июня 2017 г.

Летом этого года квартира была арестована на основании судебного приказа от 25 ноября 2016 г. о взыскании налогов и сборов. Об этом говорится на сайте Федеральной службы судебных приставов. В августе 2017 г. арест был снят на основании ст. 46 ч. 1 п. 3 федерального закона «Об исполнительном производстве». Помимо того, что приставы не смогли установить местонахождение Собяниной, они также не смогли «получить сведения о наличии принадлежащих ей денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях».

«Закрытие дела по статье, применяемой к должникам, у которых нет имущества, - это довольно странно, ведь в данном случае очевидно, что у должника есть квартира, и пристав об этом знает, поскольку лично наложил на нее судебный запрет», - прокомментировала ситуацию юрист Heads Consulting Александра Елизарова. По ее словам, сумма долга могла быть существенно меньше стоимости квартиры, добиться ее продажи было бы невозможно, а другого имущества у должника не нашлось.

Собянина купила квартиру площадью 205 кв. м 18 октября 2011 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Россияне оценили участие страны в войне в Сирии

РИА Новости
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62% россиян считают, что участие России в военном конфликте в Сирии способствует росту ее влияния на политической арене в мире. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение».

8% опрошенных придерживаются противоположного мнения, еще 10% респондентов считают, что существенного эффекта от участия России в сирийском конфликте нет. Не менее 47% россиян думают, что действия России в Сирии станут причиной ухудшения российско-американских отношений, 14% - заявили об улучшении отношений.

Так или иначе за ситуацией в Сирии следят 67% опрошенных (24% внимательно следят, 43% — от случая к случаю), не следят за сирийским конфликтом 32% опрошенных. 18% россиян считают, что Россия в Сирии пытается достичь мира, 17% увидели в действиях России борьбу с терроризмом, еще 8% заявили об укреплении позиций России в мире, 7% указали, что Россия отстаивает свои национальные интересы в Сирии.

36% россиян считают, что Россия достигнет поставленных целей в Сирии, 34% опрошенных думают, что добьется, но не скоро, 5% — не добьется, а 25% опрошенных затруднились ответить.

При этом 26% россиян считают, что России не нужно было вмешиваться в военный конфликт в Сирии, 52% респондентов придерживаются противоположной точки зрения. Опрос проводился 14-15 октября в 104 населенных пунктах России среди 1500 респондентов.

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Экономика
Новости

Проведение эксперимента со взиманием пошлины с интернет-покупок запланировано на май 2018 года

Интерфакс/Ведомости
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Эксперимент, в ходе которого ФГУП «Почта России» станет оператором по взиманию пошлины с зарубежных онлайн-покупок в автоматическом режиме, может стартовать в середине мая 2018 г. С планом реализации эксперимента ознакомился «Интерфакс».

Ожидается, что до конца этого года будет подготовлена нормативно-правовая база. В I квартале 2018 г. нужно будет обеспечить доработку программного обеспечения для взимания пошлины с участием «Почты», до середины апреля - провести тестирование системы. В апреле эта пошлина должна быть согласована с Евразийской экономической комиссией.

Как предполагается, «Почта России» будет перечислять пошлину Федеральной таможенной службе (ФТС), а также предоставлять ФТС данные об отправителе, получателе и о стоимости и весе товара.

После введения новой схемы физические лица смогут оплатить пошлину в момент заказа товара на интернет-площадке.

По данным АКИТ, в 2016 г. россияне приобрели в зарубежных онлайн-магазинах товаров примерно на 300 млрд руб. (около трети онлайн-покупок против 29% в предыдущие два года).

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Schlumberger все еще рассчитывает на покупку 51% акций EDC

ТАСС
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Schlumberger не отказывается от планов получить разрешение от властей России на приобретение 51% акций российской нефтесервисной Eurasia Drilling Company (EDC), заявил вице-президент компании Патрик Шорн. Он напомнил, что заявка была подана летом 2017 г.

«Мы в настоящее время рассматриваем требования российских властей и предоставляем им всю необходимую информацию. Я думаю, что процесс продолжается. Мы настроены оптимистично по поводу получения окончательного одобрения», - сказал он.

Schlumberger и EDC заключили соглашение о покупке в июле 2017 г. Компания подала заявку в ФАС. Руководитель службы Игорь Артемьев говорил, что Schlumberger должна предоставить доказательства того, что санкции США не окажут влияния на работу крупнейшей российской нефтесервисной компании.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Ространснадзор заявил о 6–10 авиакомпаниях в зоне риска

Интерфакс
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Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин рассказал, что деятельность еще 6-10 российских авиакомпаний находится в зоне риска.

«Компании, за которыми мы следим в режиме непрерывного мониторинга, - их порядка 6-10. На их деятельность мы смотрим напряженно», - отметил он.

Басаргин не стал перечислять эти компании. Комментируя ситуацию с «ВИМ-авиа», он сказал, что в 2017 г. Ространснадзор несколько раз проверял перевозчика в части обеспечения транспортной безопасности.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Сбербанк не видит возможности работать в Крыму, не попав под санкции

РИА Новости
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Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит схемы, позволяющей банку работать в Крыму, не попадая при этом под западные санкции. Об этом он сказал на лекции в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Сбербанк ушел из Крыма после введения санкций США и ЕС против России в 2014 г. «Можете себе представить, что такое цена вопроса для Сбербанка. Это вопрос всей финансовой системы страны, конкурентоспособности страны в целом», — пояснил Греф уход банка из региона. По его словам, те, кто все время поднимают вопрос необходимости присутствия Сбербанка в Крыму, не понимают, что «лежит на кону, или они умышленно все это дело раздувают».

«И выбор на чаше весов — получить весь набор санкций и обречь страну на это либо выйти из Крыма», — добавил он.

По его словам, на данный момент в Крыму работают небольшие банки, которым не грозит такая опасность, как Сбербанку, — быть выключенными из международного потока капиталов.

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Технологии
Новости

Министр связи прогнозирует исчезновение международного роуминга через 5–7 лет

ТАСС
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Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров считает, что цены на услуги связи в международном роуминге могут сравняться с тарифами внутри страны в течение пяти-семи лет. «Мы подписываем с целым рядом стран [соглашения] для того, чтобы эти цены снизить. Вообще, убежден, что лет через пять-семь это понятие (международный роуминг. - "Ведомости") уйдет в прошлое, общий уровень цен на связь выровняется и связь станет такой же привычной услугой, как освещение или электричество в розетке», — сказал Никифоров на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

По словам министра, понятие внутрисетевого роуминга уйдет в прошлое уже в начале 2018 г. «Это не то что его государство запретит, просто сами операторы так перестроят свои тарифные планы. Мы с ними об этом договорились вместе с Федеральной антимонопольной службой», — отметил он.

Никифоров подчеркнул, что нужно отличать внутрисетевой роуминг от национального. «В России есть небольшие сотовые операторы, которые работают в одном или нескольких регионах и не представлены на территории всей страны. Если мы приедем в другой регион, то срабатывает национальный роуминг, когда sim-карта одного оператора обслуживается в сети другого оператора. Если такой роуминг отменить, вы просто останетесь без связи», - пояснил министр.

Бизнес
Новости

Основатель сети «Теремок» опроверг планы закрыть рестораны

РБК/Ведомости
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Основатель и управляющий директор сети «Теремок» Михаил Гончаров опроверг информацию о планах закрыть рестораны. «Любители додумать показали себя во всей красе. Мы активно работаем, будем закрывать убыточные точки и открывать новые рестораны с фарфоровой посудой и стильным дизайном», — сказал Гончаров РБК.

Ранее он пожаловался в Twitter, что «Теремок» испытывает трудности: продажи падают и растет конкуренция. «Закрываем уже рестораны. Еще 1-2 года - и вообще можно будет закрываться», — написал Гончаров. Падение продаж он объяснил падающим благосостоянием населения и смещением спроса в сторону «кулинарии и дешевого фастфуда».

За последние три года «Теремок» закрыл три ресторана, уточнил Гончаров, отметив, что сейчас у сети около 300 заведений в России и два в Нью-Йорке. Сеть «Теремок» была основана в 1998 г. В прошлом году она занимала пятое место на рынке быстрого питания в России с долей в 1,6%.

Политика
Новости

Водитель наехавшего на пешеходов в Харькове Lexus не признала свою вину

Ведомости
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20-летняя Елена Зайцева, которая находилась за рулем въехавшего в толпу людей Lexus в Харькове, заявила, что не признает свою вину. Об этом информирует в пятницу издание ТСН.

Прокурор Максим Блохин сообщил в зале Киевского районного суда города Харькова, где 20 октября рассматривается мера пресечения для Зайцевой, что она в момент ДТП находилась под воздействием опиатов. Об этом, по его словам, свидетельствуют результаты медицинского осмотра, пишет «Интерфакс».

Вместе с тем адвокат Зайцевой Юлия Козырь сказала, что это абсолютная ерунда, поскольку ее подзащитная на момент аварии была «абсолютно трезвая».

В пятницу пресс-служба полиции Харьковской области сообщила, что опознана последняя жертва дорожного происшествия. Ею оказалась 46-летняя харьковчанка Умаева Наталья Николаевна. Ранее стало известно, что в результате ДТП погибли пять человек, еще шесть пострадали, напоминает «РИА Новости».

Инцидент произошел вечером 18 октября. Автомобиль Lexus, за рулем которого находилась Зайцева, на большой скорости врезался в машину Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus выбросило на тротуар, где в тот момент стояли пешеходы в ожидании зеленого сигнала светофора.

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Политика
Новости

Меркель назвала условие для продолжения переговоров по Brexit

Ведомости
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Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились продолжить обсуждение предстоящих переговоров с Великобританией о Brexit, сообщает ВВС. Диалог, вероятно, продолжится в декабре, заявил после саммита президент Европейского совета Дональд Туск. По его словам, слухи о том, что переговоры зашли в тупик, - это преувеличение. Прогресс на переговорах недостаточный, но это не означает, что прогресса вовсе нет, сказал он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что оптимистично настроена в связи с происходящим, но сторонам еще «есть куда продвигаться».

Ранее в октябре о том, что переговоры зашли в тупик, заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье. Туск отметил, что не будет спорить с ним. Однако свою роль Туск видит в создании позитивной мотивации для сторон в ближайшие пять или шесть недель. Также он видит добрую волю в позициях обеих сторон.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС может согласиться на продолжение переговоров в декабре, только если Великобритания выразит готовность подтвердить финансовые обязательства перед блоком. Ее цитирует Reuters. Без этого переход ко второй фазе переговоров невозможен, уверена она. Главным препятствием к продолжению диалога она назвала неспособность Лондона подтвердить готовность урегулировать вопрос финансовых обязательств, которые в Брюсселе оценивают в 60 млрд евро. Меркель считает, что Британия в связи с этим должна сделать дополнительные шаги.

Предложение Терезы Мэй о промежуточной договоренности Британии и ЕС о двухлетнем переходном периоде после выхода страны из ЕС в марте 2019 г. Меркель назвала интересным, но несвоевременным. Канцлер сказала, что это не будет обсуждаться на первой стадии переговоров. Мэй предложила заключить переходное соглашение, чтоб у сторон было время на обсуждение более подробных договоренностей о новых отношениях после Brexit.

На первой стадии переговоров стороны должны были договориться о судьбе граждан ЕС в Великобритании после отделения, о финансовых обязательствах Лондона перед ЕС и о границе Ирландии и Северной Ирландии. Лидеры ЕС решили, что по этим вопросам еще недостаточно ясности для перехода к следующей фазе, сообщает ВВС.

На второй стадии должны обсуждаться будущие торговые соглашения сторон.

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Недвижимость
Новости

На Северном Кавказе впервые появится отель под брендом Hilton

ТАСС
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Первый на Северном Кавказе отель под управлением международного гостиничного оператора Hilton Worldwide будет построен в Минеральных Водах. Об этом говорится в сообщении холдинговой компании «Синдика», которая выступает девелопером объекта.

Отель Hilton Garden Inn категории 4 звезды будет расположен рядом с аэропортом Минеральные Воды. В гостинице будет девять этажей и 150 номеров, общая площадь объекта составит порядка 8000 кв. м. Работы по подготовке строительства комплекса начались еще в 2015 г., однако были приостановлены, поскольку аэропорт Минеральные Воды находился в процессе смены собственников.

В настоящее время в России работает 17 отелей под брендом Hilton. В мире сеть Hilton насчитывает более 4000 гостиничных комплексов. «Синдика» специализируется на строительстве коммерческой недвижимости, включая торговые центры.

Политика
Новости

Госдума предложила штрафовать за передачу пневматики несовершеннолетним

Ведомости
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В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий штрафы за продажу и передачу несовершеннолетним пневматических винтовок, пистолетов и револьверов, даже не являющихся оружием в соответствии с законом «Об оружии». Одновременно в Госдуму поступил законопроект, разрешающий приобретение таких «сходных с оружием изделий» гражданами России только старше 18 лет.

За незаконную продажу и передачу несовершеннолетним маломощной пневматики, а также сигнальных пистолетов и малокалиберных револьверов гражданам грозит до 5000 руб. штрафа с возможной конфискацией оружия, а юрлицам - штраф от 30 000 до 50 000 руб. с возможным приостановлением деятельности на срок до 30 суток.

«Статистика последних лет показывает, что конструктивно сходные с оружием изделия - пневматические винтовки, пистолеты, револьверы, которые доступны в продаже несовершеннолетним, все чаще становятся орудием для причинения вреда другим лицам. Это и случай в Москве в августе 2017 г., когда подростки попали из пневматического пистолета в трехлетнюю девочку, многочисленные сообщения о стрельбе по стеклам проезжающих машин и прохожим», - говорится в пояснительной записке.

В конце сентября Росгвардия, контролирующая оборот оружия в России, заявила, что начала работу над законопроектом об ужесточении контроля за пневматическим оружием, сообщает«Интерфакс». Ведомство собирается «завести оборот пневматического оружия в управляемый режим», какой был бы близок к режиму контроля за огнестрельным оружием, говорил начальник лицензионно-разрешительного главка Росгвардии Леонид Веденов. До этого в Росгвардии говорили, что готовят законопроект о введении лицензирования на продажу пневматического оружия мощностью до 7,5 джоуля.

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