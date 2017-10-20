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«Интерфакс» узнал о планах Московского кредитного банка привлечь до $258 млн

Московский кредитный банк за счет допэмиссии акций на рынке планирует привлечь до $258 млн (по курсу ЦБ на пятницу - 14,9 млрд руб.). Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.

О планах провести SPO МКБ сообщил 18 октября. Банк собирается предложить до 3,2 млрд акций нового выпуска, цена будет установлена в рублях. Предполагается, что цена размещения будет установлена 25 октября по итогам road show, отмечает «Интерфакс». Исходя из запланированного объема привлечения средств в рамках SPO цена одной акции в рамках нового размещения не превысит примерно 4,6 руб. за бумагу. На закрытие торгов четверга одна акция МКБ на бирже стоила 4,543 руб.

Нынешние акционеры банка могли воспользоваться преимущественным правом выкупа акций допэмиссии до 19 октября 2017 г. Road show проходит с 19 по 24 октября, сказал источник агентства. Прайсинг ожидается 25 октября. Расчеты с инвесторами пройдут с 26 октября по 3 ноября.

Ожидается, что концерн «Россиум» Романа Авдеева, который владеет 56,83% акций МКБ, подпишется на такое количество акций (без реализации своих преимущественных прав), которое будет минимально необходимым для сохранения контроля над банком. Таким образом, с учетом текущей структуры участников банка концерн подпишется не менее чем на 1,46 млрд акций с целью сохранить эффективную долю владения Авдеева МКБ на уровне 50% плюс 1 акция.