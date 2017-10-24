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СМИ узнали о поручении Шувалова оценить предложения по либерализации валютного контроля

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил ведомствам оценить финансовые и экономические последствия предложений Минфина о дальнейшей либерализации валютного законодательства, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Поручение адресовано руководителям Минэкономразвития, Росфинмониторинга и самого Минфина. Анализ им предлагается провести с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России.

Поручение датируется 19 октября, срок его исполнения в документе не указан, обычно это означает, что на ответ ведомствам дается месяц, отмечает «Интерфакс».

Предложения о либерализации валютной деятельности в России, снижении административной нагрузки на бизнес и упрощении валютных правил для физлиц министр финансов Антон Силуанов изложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву «О мерах по модернизации валютного контроля». «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Руководитель Минфина предложил, к примеру, отменить обязательный возврат экспортной выручки в страну. Однако взамен он попросил дать ЦБ и правительству право в кризис вводить жесткие валютные ограничения: требовать от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги.