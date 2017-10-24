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Финансы
Новости

Минфин предложил обсудить валютные ограничения при «критичных» явлениях на рынке

Интерфакс
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Минфин предложил обсудить предоставление чиновникам права вводить временные валютные ограничения на случай «критичных» явлений на финансовом рынке. Об этом рассказал журналистам в кулуарах форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» замминистра финансов Владимир Колычев.

По его словам, такие ограничения «можно дать правительству возможность ввести». В то же время, отметил Колычев, нужно зарегламентировать условия и критерии, когда можно вводить такие ограничения. Очевидно, это будет как-то соотноситься с масштабами критичных явлений на финрынке, отметил замминистра, и привел в пример «очень критичные» объемы оттоков капитала, вывода средств из банков.

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Бизнес
Новости

Иностранные инвестиции в российскую нефтяную отрасль за годы санкций выросли до 37%

Ведомости
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За время действия санкций и кризиса с обвалом цен на нефть доля иностранных инвестиций в нефтяную отрасль России выросла с 25% до 37%. Это на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» заявил министр энергетики России Александр Новак.

По прогнозу министра, решение о продлении договоренности об ограничении добычи нефти страны ОПЕК и не входящие в картель должны принять зимой, когда спрос на нефть традиционно падает. Пока продлевать соглашение рано, считает он. У участников договоренности есть все возможности для принятия правильных решений с точки зрения волатильности и достижения балансировки рынка. Настроения нефтедобывающих стран он оценил как оптимистичные и направленные на достижение баланса.

За последние девять месяцев выполнение сделки ОПЕК+ Новак оценил в 102%, при том что за 8 месяцев он оценивал его в 99%. Министр отметил, что страны ОПЕК выполнили свои условия на 100% без учета Ливии и Нигерии, а не входящие в ОПЕК страны - на 106%.

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Недвижимость
Новости

Орешкин оценил в полмиллиарда рублей в год экономию на переезде министерств в «Москва-сити»

Интерфакс/Ведомости
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Переезд нескольких министерств в «Москва-сити» в 2018 г. позволит экономить 0,5 млрд руб. в год на бэк-офисных функциях, считает руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин. Его ведомство - одно из тех, кто запланировал переезд. Как передает «Интерфакс», он сделал это заявление на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!». После переезда Минэкономразвития окажется соседом ВТБ, добавил министр.

«Мы с теми министерствами, с которыми вместе переезжаем, будем объединять все службы, которые являются обслуживающими, обеспечивающими: это и закупки, это обслуживание зданий, в перспективе - это кадры. Мы, например, работаем сейчас с Федеральным казначейством по централизации ведения бухгалтерии для государственных органов», - рассказал Орешкин.

Недавно об активной подготовке Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга к переезду из зданий в центре столицы в «Москва-сити» сообщил министр связи Николай Никифоров. По его словам, все ведомства передадут свои помещения в АИЖК и переедут в одно 50-этажное здание в деловом квартале. По его оценке, переезд возможен в 2018 г. В АИЖК сказали, что освобождающиеся здания могут быть выставлены на продажу.

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Недвижимость
Новости

Инвесторам осталось достроить почти половину проблемных домов «СУ-155»

Ведомости/Интерфакс
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В России осталось достроить 71 объект обанкротившегося застройщика «СУ-155», сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень на церемонии вручения ключей участникам долевого строительства домов «СУ-155» в Звенигороде, передает «Интерфакс».

Мень отметил, что большая часть объектов возводится за счет государственного банка «Российский капитал». В подмосковном Звенигороде 15 домов строит другой инвестор – ЗАО «Стройпромавтоматика». Дома расположены в микрорайоне 2–3 района Восточный в Звенигороде. Два дома уже готовы, сказал Мень.

«У нас 145 объектов по стране оказались в сложной ситуации, когда обанкротилась "СУ-155". 130 объектов взял на себя банк "Российский капитал", 72 из этих объектов построено, 58 осталось в работе», – сказал министр.

Он напомнил, что полностью проблема пайщиков «СУ-155» должна быть решена в следующем году.

Ранее сообщалось, что минстрой Московской области выдал разрешения на ввод в эксплуатацию двух многоквартирных домов, которые начинала строить компания «СУ-155» в Звенигороде.

Политика
Новости

Путин исключил Яровую из совета по борьбе с коррупцией

Ведомости
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Ирина Яровая исключена из Совета при президенте по противодействию коррупции. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Из совета также исключены глава Удмуртии Александр Бречалов, адвокат Анатолий Кучерена и замминистра юстиции Олег Плохой.

Тем же указом в совет включены председатель комитета Госдумы по противодействию коррупции Василий Пискарев, секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, президент ТПП Сергей Катырин и руководитель антикоррупционного управления администрации президента Андрей Чоботов. Согласно документу Чоботов также включен в состав президиума Совета по противодействию коррупции вместо Плохого.

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Финансы
Новости

СМИ узнали о поручении Шувалова оценить предложения по либерализации валютного контроля

Интерфакс/Ведомости
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Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил ведомствам оценить финансовые и экономические последствия предложений Минфина о дальнейшей либерализации валютного законодательства, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Поручение адресовано руководителям Минэкономразвития, Росфинмониторинга и самого Минфина. Анализ им предлагается провести с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России.

Поручение датируется 19 октября, срок его исполнения в документе не указан, обычно это означает, что на ответ ведомствам дается месяц, отмечает «Интерфакс».

Предложения о либерализации валютной деятельности в России, снижении административной нагрузки на бизнес и упрощении валютных правил для физлиц министр финансов Антон Силуанов изложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву «О мерах по модернизации валютного контроля». «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Руководитель Минфина предложил, к примеру, отменить обязательный возврат экспортной выручки в страну. Однако взамен он попросил дать ЦБ и правительству право в кризис вводить жесткие валютные ограничения: требовать от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги.

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Политика
Новости

В НИИ им. Склифосовского рассказали о состоянии ведущей «Эха Москвы»

Интерфакс/Ведомости
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Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, раненная в понедельник ножом в шею, находится в реанимационном отделении НИИ им. Склифосовского, сообщил директор института Сергей Петриков.

По его словам, она в стабильно тяжелом состоянии. «Пациентка в сознании», – добавил он.

В понедельник была проведена операция, «все последствия, связанные с ранением, устранены», сказал Петриков, не уточняя деталей. Для определения дальнейшей тактики лечения в понедельник состоялся консилиум врачей под руководством главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна. Во вторник вечером консилиум соберется второй раз.

Петриков не стал давать прогнозы относительно сроков лечения и окончания реабилитации, но добавил, что голосовые связки в результате ранения не повреждены.

Днем в понедельник в редакцию радиостанции ворвался мужчина с ножом и ранил Фельгенгауэр в шею. Напавшего задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Позже стало известно, что у нападавшего – Бориса Грица – двойное гражданство: России и Израиля. На допросе после задержания он заявил, что Фельгенгауэр преследовала его телепатически. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

Что случилось в редакции «Эха Москвы»

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Политика
Новости

Шойгу сообщил о сокращении территории в Сирии под контролем ИГ

ТАСС
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Под контролем «Исламского государства» (ИГ; запрещено в России) осталось не больше 5% территории Сирии, заявил министр обороны Сергей Шойгу. 13 октября начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской говорил, что под контролем ИГ оставалось 8% территории Сирии. До начала операции ВКС России ИГ контролировало больше 70% Сирии, напомнил Шойгу. Как передает ТАСС, эти данные он привел на совещании министров обороны стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров («СМОА плюс»).

Министр также заявил, что за два года российской операции в Сирии удалось фактически прекратить финансовую подпитку ИГ за счет нефтяного промысла. Он напомнил, что ранее в год террористы получали с продажи нефти около $3 млрд в год, а иногда до $10 млн в сутки.

За время операции ВКС России разгромили крупные террористические формирования на важнейших направлениях, а также освободили ключевые населенные пункты и деблокировали основные коммуникации, заявил министр. Всего было уничтожено более 200 точек по добыче нефти и газа, 4000 бензовозов, 126 станций перекачки и 184 нефтеперерабатывающих завода, заявил Шойгу. Усилиями российских военных летчиков в Сирии ликвидированы 948 тренировочных лагерей, 666 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1500 единиц военной техники террористов, освобождены 998 населенных пунктов, всего освобождено 503 223 кв. км территории.

«Ликвидирована большая часть боевиков. Начат процесс восстановления мирной жизни в стране. С 2015 г. в дома вернулись 1,126 млн человек. Только в 2017 г. – 660 000», – сказал министр. Он добавил, что российские саперы в сутки обезвреживают по 1500 взрывоопасных объектов.

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Бизнес
Новости

Суд отказал в приостановлении иска Siemens к «дочке» «Ростеха»

Интерфакс/Ведомости
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Арбитражный суд Москвы отказал в приостановлении иска о «крымских турбинах» «Сименс – технологии газовых турбин» (СП Siemens и АО «Силовые машины») к двум структурам «Ростеха» – ООО «ВО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопромэкспорт" (ТПЭ), сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

На заседании представитель Siemens сообщил о подаче ходатайства о приостановлении производства по второму делу. Суд назначил основное слушание на 11 декабря.

Представитель Siemens выступил против приостановления производства по делу. По его словам, для этого отсутствуют основания, предусмотренные законодательством. Он также отметил, что решение по данному иску повлияет на вердикт по второму делу, ходатайство о приостановлении которого подано в суд 23 октября. Истец требует признать контракт недействительным, а также истребовать имущество из незаконного владения.

Представители «Технопромэкспорта» поддержали ходатайство о приостановлении данного процесса. Они отметили, что, если встречный иск по второму процессу будет удовлетворен, удовлетворение иска, который рассматривался во вторник, будет невозможно.

11 июля немецкий концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск к ТПЭ, который он обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым. В октябре «Технопромэкспорт» сообщил о подаче встречного иска к Siemens о признании «недействительной, ничтожной» части сделки по турбинам.

Четыре турбины по заказу ТПЭ изготовил завод «Сименс – технологии газовых турбин». Они предназначались для строительства ТЭС в Тамани, но оно так и не началось. В сентябре 2016 г. ТПЭ выставил турбины на торги. Покупатель турбин должен был подключить их к сетям ФСК или других компаний, находящихся в России, говорилось в материалах. Также он не должен был нарушать санкции, введенные Россией, Германией, Евросоюзом, США и ООН, и обязан обезопасить ТПЭ от любых претензий, если это условие будет нарушено. Победитель аукциона должен был гарантировать, что оборудование не будет использоваться на электростанциях, имеющих прямое подключение к энергосистеме Крыма, а также на электростанциях, единственной задачей которых является энергоснабжение Крыма. Кто купил турбины – не известно.

Недвижимость
Новости

Застройщики уже начали отчисления в Фонд защиты дольщиков

Ведомости/РИА Новости
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Взносы в Фонд защиты прав дольщиков уже сделали 12 застройщиков, сообщил журналистам во вторник министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, передает «РИА Новости».

«12 застройщиков уже начали оплату не в страховые компании, которые себя не оправдали, а в фонд», – сказал он.

Принятый летом закон обязывает застройщиков осуществлять взносы в Фонд защиты прав дольщиков в размере 1,2% цены каждого договора участия в долевом строительстве (ДДУ). Если девелопер не перечислит взнос, это станет основанием для приостановки регистрации ДДУ.

Фонд возглавил гендиректор АИЖК Александр Плутник. Глава Минстроя ранее заявлял, что Фонд защиты прав дольщиков заработает 25 октября.

Бизнес
Новости

Минкультуры прокомментировало расследование о конфликтах интересов в театрах

ТАСС/Ведомости
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Не совсем корректно утверждать, что руководители московских театров «платят гонорары сами себе», заявили в Минкультуры России. Так там прокомментировали агентству ТАСС недавнее расследование «Трансперенси интернешнл – Россия» о конфликтах интересов в московских театрах. В министерстве заявили, что сделки, которые заключают федеральные театры, проходят обязательное одобрение Минкультуры. Контракты руководителей с собственными театрами не нарушают законы и регулируются приказом министерства от 10 сентября 2010 г. № 589 «Об утверждении Порядка принятия решения об одобрении сделок с участием подведомственного Министерству культуры Российской Федерации федерального бюджетного учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность».

Не меньше 14 худруков московских театров «получают госконтракты от своих театров, искусственно создавая себе дополнительные возможности для зарабатывания денег», в большинстве случаев это происходит с одобрения департамента культуры Москвы, заявила «Трансперенси интернешнл». В их числе организация назвала Олега Табакова, Надежду Бабкину, Константина Райкина, Олега Меньшикова и Кирилла Серебренникова. На них «Трансперенси интернешнл – Россия» написала заявления в прокуратуру. В организации подсчитали, что они в 2013–2017 гг. заключили с собственными театрами более 60 контрактов на общую сумму, превышающую 97 млн руб. Театры нанимали своих худруков как актеров и режиссеров, арендовали у них помещения и реквизит.

Прокуратура подтвердила доводы о нарушениях в трех театрах и вынесла три представления: одно в адрес Минкультуры РФ в отношении Театра имени Федора Волкова (Ярославль) и два в адрес директора департамента культуры правительства Москвы – в отношении Театра кошек Куклачева и «Гоголь-центра», напоминает ТАСС.

Действия худрука театра им. Волкова Евгения Марчелли «были своевременно согласованы с Министерством культуры России», но нужные документы были оформлены с опозданием, что повлекло представление Генпрокуратуры, объяснили в пресс-службе Минкульта. Ранее это РБК подтвердили в пресс-службе театра.

В расследовании «Трансперенси интернешнл» говорилось, что Юрий Куклачев заключил с собственным сыном два контракта на аренду помещений на общую сумму 3,76 млн руб. Помещение безвозмездно сдается театру, чтобы компенсировать ту сумму, которая была якобы с нарушением выплачена, сообщил в понедельник РБК художественный руководитель Театра кошек Дмитрий Куклачев. Он объяснил, что помещение сдавалось на протяжении двух лет, в итоге сумма аренды составила около 3 млн руб. «Чтобы не возникло дальше сложностей, нужно было придумать, как вернуть деньги обратно в бюджет. Соответственно, мы приняли решение, что будем сдавать это помещение безвозмездно. Кто от этого выиграл, мне сложно сказать. Мне кажется, что это все раздуто», – говорил он. Прокуратура театр проверяла и, по его словам, к театру сейчас «вообще вопросов нет».

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Технологии
Новости

«Почта России» вовремя не доставила Telegram запрос ФСБ

Ведомости
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«Почта России» вовремя не доставила компании Telegram запрос ФСБ о предоставлении данных о переписке пользователей, сообщил адвокат Павел Чиков, представляющий интересы Telegram.

«2 июля ФСБ попросила Telegram прислать переписку пользователей до 19 июля. Но «Почта России» доставила письмо лишь 21 июля. И причину не знает», – написал Чиков в Telegram-канале. В документе, который он выложил в сообщении, указано, что заказное письмо от ФСБ на имя гендиректора Telegram поступило на почту 14 июля, а было вручено адресату 21 июля.

Ранее Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за отказ передавать ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей. Адвокаты намерены обжаловать это решение.

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