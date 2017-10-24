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Более 30% россиян пользуются интернет-банкингом

Не менее 31,5% россиян пользуются интернет-банкингом или мобильным банкингом, об этом говорится в материалах Центробанка России.

«Эта доля за последний год выросла на 7,8 процентного пункта», — уточняет регулятор.

По мнению ЦБ, дистанционные и цифровые финансовые услуги могут отчасти компенсировать глобальный тренд на уменьшение количества точек физического присутствия банков. За год число филиалов и отделений кредитных организаций снизилось на 8,7%, организаций федеральной почтовой связи – на 7,6%, касс банковских платежных агентов – на 4,6%.

При этом существенно увеличилось число касс платежных агентов (операторов по приему платежей и платежных субагентов) – на 133,6%. Подобные процессы наблюдаются по всему миру, говорится в материалах ЦБ.

По данным Международного валютного фонда, по итогам прошлого года Россия присоединилась к мировым лидерам по ряду индикаторов, характеризующих доступ граждан к финансовым услугам (инфраструктуре), опережая в том числе некоторые страны G7 и все страны БРИКС.