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«Коммерсантъ» узнал о подготовке обязательного страхования киберрисков после 2020 года

План мероприятий по созданию обязательного киберстрахования в России включен в правительственную программу «Цифровая экономика», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. До сих пор за всю историю страхования киберрисков в России было заключено менее 20 договоров страхования, причем большинство из них оформляли предприятия с иностранным участием у иностранных страховщиков.

Рабочую группу по страхованию киберрисков возглавляет Сбербанк. На практике в этом будут задействованы также же ЦБ, Минфин, Минкомсвязь, ФСТЭК, ФСБ, Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и перестраховочная «дочка» ЦБ — РНПК.

Документ предполагает, что к 2020 г. в России будет введен индустриальный стандарт по обязательному аудиту информационной безопасности. Страхование таких рисков должно стать обязательным для банков, аэропортов и вокзалов, а также для стратегических отраслей промышленности – металлургии, машиностроения, судостроения и авиапрома. «В таком объеме перемены в управлении киберрисками и страховании не организованы ни в одной стране, то есть РФ становится мировым лидером в этой области»,— отмечается в документе.

Проект может быть реализован за счет внесения поправок в закон об организации страхового дела. Связанные с ним расходы будут снижать налоговую базу, поэтому внести поправки предлагается и в НК.

По данным Group-IB для России и СНГ, в интернет-банкинге с использованием вредоносных программ в день совершают две успешные атаки на юрлица со средней суммой хищения 1,25 млн руб. С июля 2016 г по июль 2017 г. у них было украдено 622,5 млн руб., на 35% меньше, чем годом раньше. Всероссийский союз страховщиков оценивает потенциал рынка страхования киберугроз в пределах 10-50 млрд руб. в год. Мировой оборот рынка страхования от киберрисков составляет $2,5 млрд, считают в страховой компании «Альянс».