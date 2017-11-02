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ЦБ хочет расширить полномочия в санируемых банках для ускорения докапитализации

Банк России готовит поправки в закон о банкротстве, которые расширят полномочия временной администрации санируемых банков в части докапитализации. Это делается на случай, если собственники этих кредитных организаций будут затягивать процесс принятия корпоративных решений, сообщил «Интерфаксу» зампред Центробанка Василий Поздышев. Об этих поправках он говорил и днем ранее, в кулуарах конференции «Экономика и банковский сектор России».

31 октября стало известно, что внеочередное собрание банка «Открытие», санируемого при участии Фонда консолидации банковского сектора, не состоялось из-за отсутствия кворума. Дату повторного собрания еще не назначили. Собрание должно было решить вопрос об увеличении уставного капитала «Открытия» путем конвертации в акции субординированного долга на 55,6 млрд руб., полученного от Агентства по страхованию вкладов в рамках программы докапитализации через механизм ОФЗ. В соответствии со статьей 189.49 закона о банкротстве прекращение обязательств по договорам субординированного займа является обязательным условием для проведения докапитализации банка за счет средств Фонда консолидации банковского сектора. Акционеры также должны были проголосовать по вопросу использования нераспределенной прибыли «Открытия». В банке не уточнили, кто из собственников и почему не участвовал в голосовании.

Так как возможны ситуации, когда акционеры будут медлить с принятием корпоративных решений, нужных для докапитализации санируемых банков, ЦБ предложил расширить полномочия временных администраций, сказал Поздышев «Интерфаксу».

В поправках прописаны такие действия временных администраций: принятие решения об использовании источников собственных средств (капитала) банка для покрытия убытков банка, изменение размера уставного капитала банка, конвертация привилегированных акций в обыкновенные, приобретение акций банка и погашение собственных долей банка, находящихся у него на балансе, внесение изменений в устав банка, прекращение (мена, конвертация) субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа).

Предоставление таких полномочий временным администрациям позволит нивелировать попытки менеджмента и собственников затянуть принятие решений и помешать финансовому оздоровлению банков, считает Поздышев.