Великобритания может выпустить собственную криптовалюту

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СК переквалифицировал дело о взрыве в Петербурге на теракт

Следственный комитет России (СКР) переквалифицировал дело о взрыве в петербургском магазине на статью о теракте. Об этом сообщает пресс-служба СК. Подозреваемому уже предъявлено обвинение по ст. 205 УК РФ («террористический акт»).

В настоящее время следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении СК. Обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство, отмечается там же: «В ходе допросов он также дал показания, подтверждающие его причастность к организации и совершению преступления». С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал, уточняет СК.

Обвиняемый с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере. Теперь он должен будет пройти психиатрическую экспертизу, отмечает СКР.

Вчера сотрудники ФСБ задержали организатора и непосредственного исполнителя теракта в петербургском «Перекрестке». «Подозреваемый передан в Следственный комитет Российской Федерации для проведения дальнейших следственных действий», - сообщала ФСБ.

Взрыв в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря. Тогда сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. Погибших нет, но пострадали 18 человек. Ранее СК возбудил дело о покушении на убийство двух и более лиц. При этом президент России Владимир Путин назвал инцидент терактом. Ответственность за взрыв взяла на себя организация «Исламское государство» (запрещена в России).

Последствия взрыва в Петербурге