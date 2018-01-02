На торгах в Лондоне из бумаг российских компаний не дорожает только «Газпромнефть»
Бумаги российских компаний дорожают на торгах Лондонской фондовой биржи. Исключение - «Газпромнефть». Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные торгов.
По состоянию на 11.57 мск стоимость глобальных депозитарных расписок «Роснефти» росла на 1,36% до $5,06, «Лукойла» - на 2,12% до $58,43, «Новатэка» - на 3,16% до $124. Бумаги «Норникеля» дорожали на 1,83% - до $19,08, «Северстали» - на 1,2% до $15,56. Стоимость бумаг «Магнита» поднималась на 3,82% - до $28,4, «Ленты» – на 0,94% до $5,88. Расписки АФК «Система» дорожали на 3,38% до $4,31.
Цена бумаг снижалась снижалась на 3,37% до $20,78. Однако стоимость бумаг «Газпрома» увеличивалась на 2,47% до $4,52.