На торгах в Лондоне из бумаг российских компаний не дорожает только «Газпромнефть»

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ЦИК разрешил еще троим начать предвыборную агитацию

Еще три претендента на пост президента России могут начать предвыборную агитацию. Об этом сообщает «Интерфакс».

ЦИК зарегистрировал Эльвиру Агурбаш (партия «Альянс зеленых»), Станислава Полищука («Партия социальных реформ»), а также представителей инициативной группы самовыдвиженца Владимира Михайлова. Это означает, что теперь они могут начать сбор подписей в свою поддержку и официально приступить к предвыборной агитации.

В настоящий момент уже 64 претендента заявили о своем желании принять участие в выборах президента в 2018 г., сообщало «РИА Новости» со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову. Процедура выдвижения в кандидаты на пост президента заканчивается 7 января для самовыдвиженцев и 12 января - для кандидатов, выдвинутых от партий, напоминает «Интерфакс».

Ранее член ЦИК Евгений Шевченко отметил огромное число желающих стать претендентами на пост российского президента. «Видимо, это связано с тем, что меньше подписей нужно предоставлять. Во-вторых, вообще увеличилось число партий по сравнению с прошлыми выборами и многие решили заявить о себе и участвовать в президентских выборах», - объяснил он.