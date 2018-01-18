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Альфа-банк может выпустить «вечные» евробонды

Альфа-банк раздумывает над выпуском бессрочных евробондов. В ближайшее время банк собирается провести road show: 22–23 января пройдут первые встречи с инвесторами в Лондоне и Швейцарии, сообщил «Ведомостям» один из управляющих. Ранее об этом со ссылкой на источники сообщили «Интерфакс» и «Прайм».

Бумаги будут номинированы в долларах, по ним предусмотрен колл-опцион через 5,5 года, сообщил собеседник «Ведомостей». Организаторами сделки стал сам Альфа-банк и UBS, добавил он.

Бессрочные евробонды учитываются при расчете капитала первого уровня. Впервые такие бумаги Альфа-банк разместил в октябре 2016 г. Тогда он выпустил «вечных» бондов на $400 млн, а уже в декабре провел доразмещение на $300 млн.

Альфа-банку присвоен рейтинг ba1 (Moody's), BB (S&P) и ВВ+ (Fitch). «Ведомости» ожидают комментария Альфа-банка.