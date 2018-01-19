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Минфин допустил возможность выбора банков для размещения евробондов вне конкурса

Минфин, возможно, не будет проводить конкурс по выбору банков-агентов для размещения евробондов, рассказал журналистам замминистра Сергей Сторчак.

«Мы конкурс провели по юридическому консультанту - и все. Не знаю, будем проводить конкурс (по выбору банков для размещения еврооблигаций) или нет: времени нет на конкурс», - сказал Сторчак (цитаты по ТАСС).

Он отметил, что Минфин не будет размещать выпуск в ближайшее время, однако время для принятие решения по его параметрам настало. Сторчак не увязал сроки выпуска евробондов с возможными американскими санкциями против российского госдолга.

«Дело в [рыночной] конъюнктуре. Мы же себе в ущерб не будем размещаться», - объяснил Сторчак. Ранее министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что Минфин не намерен «в угоду санкциям корректировать свои планы». В 2018 г. планируется выпустить еврооблигации на $3 млрд и обменять старый выпуск на $4 млрд.

В 2017 г. и 2016 г. организатором размещения выступал «ВТБ капитал». Среди лучших банков-агентов также рассматривались Газпромбанк и Sberbank CIB.

При выпуске евробондов будут рассматриваться зарубежные и отечественные инвесторы. Последние смогут воспользоваться госбумагами для анонимной репатриации капитала в Россию. Инструмент рассматривается как защита крупных российских бизнесменов от американских санкций - к концу января конгресс США рассмотрит «Кремлевский доклад» о близких к российскому руководству лицах, в отношении которых могут быть введены персональные ограничительные меры.