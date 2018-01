Госдума готова оставить анонимными электронные платежи до 15 000 рублей

Политика

Новости

Власти США расширили санкции против КНДР из-за ядерной программы

Власти США расширили санкции против министерства нефтяной промышленности Северной Кореи, а также шести морских судов. В санкционный список внесли 16 граждан КНДР, задействованных при разработке ядерной и ракетной программ Северной Кореи. Об этом говорится в сообщении американского минфина.

Из 16 попавших под санкции 11 человек - это члены Рабочей партии КНДР, еще пятеро - это работающие в России, Китае и Абхазии граждане КНДР. «В соответствии с резолюциями Совбеза ООН правительство США предпринимает меры против незаконных субъектов в Китае, России и в других странах, которые действуют от имени северокорейских финансовых сетей, а также призывает к их высылке с территорий, где они находятся», - говорится в сообщении минфина.

США также ввели санкции против девяти китайских и северокорейских нефтяных, торговых и судоходных компаний (Gooyong Shipping Co Ltd., Hwasong Shipping Co Ltd., Korea Kumunsan Shipping Co, Korea Marine & Industrial Trdg и CK International Ltd.).

В санкционном списке также указано имя гражданки России и ЮАР Ирины Хуиш (девичья фамилия Бурлова), связанной с VELMUR MANAGEMENT PTE.

12 января канадские власти ввели новые санкции в отношении КНДР в соответствии с резолюцией № 2397, принятой Совбезом ООН 22 декабря 2017 г. 18 января американский президент Дональд Трамп говорил, что Москва «совсем не помогает» Вашингтону в решении вопроса с КНДР. «То, в чем Китай помогает, Россия нивелирует. Другими словами, Россия иногда перекрывает то, что делает Китай», - заявил он в интервью Reuters.

Северокорейские ракеты и их возможный советский прототип