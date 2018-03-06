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ЦБ Литвы выпустит первую в мире коллекционную криптомонету

Банк Литвы анонсировал выпуск первой в мире коллекционной криптомонеты. Об этом говорится на сайте литовского центробанка со ссылкой на заявление члена правления банка Марюса Юргиласа.

«В конце апреля - начале мая будет объявлен международный конкурс, в ходе которого предстоит выбрать технологические решения для выпуска криптомонеты», - рассказал Юргилас. После этого банк назовет дату выпуска монеты, ее номинал, тираж и способы распространения.

Юргилас добавил, что таким образом Банк Литвы заодно планирует отметить столетие восстановления государственности страны, которое празднуется в 2018 г., и показать миру, что Литва - «прогрессивная страна, всегда открытая для новых идей». «Выпустив коллекционную цифровую монету, Литва первой выйдет на новый уровень в нумизматике», — заключил член правления ЦБ Литвы.

Он признал, что Банк Литвы может столкнуться со множеством проблем при реализации идеи, но его руководство рассчитывает, что справится со всеми сложностями и сделает «планы реальностью еще до конца года», отмечается в сообщении.

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