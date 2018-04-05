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«Ингосстрах» застрахует почти на 37 млрд рублей стадион финала ЧМ-2018

«Ингосстрах» застрахует движимое и недвижимое имущество «Лужников» на 36,7 млрд руб. Это следует из документов, размещенных на портале госзакупок.

Период страхования – с 30 мая по 18 июля 2018 г., что включает в себя время проведения чемпионата мира по футболу. В «Лужниках» пройдут матчи открытия, один из полуфиналов и финал ЧМ-2018.

«Ингосстраху» удалось снизить цену контракта в ходе конкурса с 44,65 млн до 33,5 млн руб. Договор заключается с покрытием «все риски», что включает в себя пожар, удар молнии, взрыв, смерч, просадки грунта, вандализм, теракты и проч., указано в техническом задании. Под страхование попадают даже повреждения окон и витрин «в результате боя по любой причине», отмечается там же.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России летом, с 14 июня по 15 июля, 2018 г. в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Саранске, Самаре, Сочи, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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