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Центробанк отозвал лицензию у крымского банка ВВБ

Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ВВБ, говорится в сообщении регулятора.

В сообщении ЦБ уточняется, что действия руководства банка привели к «значительным объемам проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости» на балансе кредитной организации. В результате банк в декабре прошлого года не смог исполнять требования кредиторов, отмечает регулятор.

С 9 апреля в банк назначена временная администрация. ВВБ входит в систему страхования вкладов.

В декабре 2017 г. регулятор на полгода уже вводил временную администрацию в банк. ЦБ пояснял, что решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением ВВБ. В сообщении указывалось, что на удовлетворение требований кредиторов в ВВБ введен мораторий сроком на три месяца.

«Указанные решения приняты Банком России в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков ПАО "Банк «ВВБ» с учетом его значимости для Республики Крым, а также города Севастополя и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов», – подчеркивали в ЦБ.

По итогам 2017 г. кредитная организация занимает 182-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».