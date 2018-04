Верховный суд: сверхвысокие проценты по микрокредитам не могут быть бессрочными

Стиль жизни

Новости

Принц Гарри и его невеста отказались от свадебных подарков ради благотворительности

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл решили отказаться от свадебных подарков в пользу благотворительности. Об этом говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

Пара просит всех, кто вдруг захочет их поздравить, направить взнос в благотворительную организацию, а не отправлять свадебный подарок. «Принц Гарри и мисс Меган Маркл крайне благодарны за доброжелательность, проявленную по отношению к ним с момента объявления об их помолвке, и хотят, чтобы как можно больше людей испытали на себе эту щедрость», – говорится в сообщении.

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали семь благотворительных организаций, которые бы хотели поддержать: CHIVA, Crisis, The Myna Mahila Foundation, Scotty's Little Soldiers, StreetGames, Surfers Against Sewage, The Wilderness Foundation UK. В сообщении Кенсингтонского дворца отмечается, что у них нет официальных отношений с этими организациями, а они просто хотели бы их поддержать, потому что те занимаются интересными им проблемами.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке в конце 2017 г. Венчание состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

