Финансы

Новости

Верховный суд: сверхвысокие проценты по микрокредитам не могут быть бессрочными

Верховный суд России отменил апелляционное определение, согласно которому заемщика микрофинансовой организации обязали выплатить проценты, превышающие сумму долга в 20 раз. Суды нижестоящих инстанций пришли к выводу, что ставка 2% в день должна действовать во время всего периода задолженности. Однако Верховный суд установил, что сверхвысокие проценты за длительный срок пользования микрозаймом искажают цель деятельности МФО, передает «Интерфакс».

Верховный суд вынес кассационное определение по жалобе Ольги Миколаенко, взявшей в ООО «Урал финанс» кредит в размере 6000 руб. под 2% в день на срок с 17 августа до 1 сентября 2013 г. Женщина не вернула деньги в установленный срок. В последнем из подписанных ею соглашений говорилось, что окончательный расчет необходимо произвести до 3 октября того же года. На тот момент сумма основного долга составляла 3920 руб. В случае нарушения этого срока Миколаенко по договору взяла на себя обязательство выплатить компании штраф в размере 1000 руб. При этом от возврата долга и уплаты процентов она не освобождалась.

В августе 2016 г. ООО «МФО "Управляющая компания "Деньги Сразу Юг"», получившая права требования, подала в суд иск к Миколаенко. Компания потребовала выплатить 3920 руб. основного долга и 81 692,8 руб. процентов. Суд удовлетворил требования истца, исходя из принципа свободы договора, наличия у ответчика необходимой информации по процентам и других свидетельств злоупотреблений заимодавца.

Однако коллегия по гражданским делам Верховного суда России с таким решением не согласилась. «Вывод суда противоречит существу законодательного регулирования договоров микрозайма, поскольку фактически свидетельствует о бессрочном характере обязательств заемщика, вытекающих из такого договора, а также об отсутствии каких-либо ограничений размера процентов за пользование займом», - говорится в кассационном определении.