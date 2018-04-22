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Россия и США отказались участвовать в докапитализации Всемирного банка

Россия и США не будут участвовать в докапитализации Всемирного банка, сообщил заместитель министра финансов Сергей Сторчак. При этом США сохранят блокирующий пакет, который будет снижен с 20 до 15%.

Акционеры группы Всемирного банка в субботу приняли решение увеличить его капитал на $13 млрд. Из них $7,5 млрд предназначаются Международному банку реконструкции и развития (IBRD), $5,5 млрд – Международной финансовой корпорации (IFC). Это позволит «усилить возможности институтов, борющихся с бедностью в мире», считает Всемирный банк.

Россия не будет участвовать в докапитализации, потому что не согласна с тем, что Международная ассоциация развития (IDA), входящая в группу Всемирного банка, «поддерживается на плаву» за счет прибыли банка, получаемой «за счет самых нуждающихся акционеров – заемщиков». «И какая-то рециркуляция очень странная. Мы считаем, что если уж такие большие развитые государства решают заниматься официальным содействием развитию, то есть ближайшее пополнение капитала IDA, давайте через этот механизм. Это наша официальная позиция», – пояснил Сторчак (цитата ТАСС).

«С другой стороны, история с запретом действий Всемирного банка на территории России известна. В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала?» – добавил замминистра.

По его словам, США также отказались от участия в докапитализации, но добились принятия пакетного решения, согласно которому Вашингтон сохранит за собой блокирующий пакет.

В августе 2014 г., после введения санкций США и Евросоюза в отношении России в связи с ситуацией в Донбассе, представители G7 заблокировали выделение средств на проекты Всемирного банка в России. На рассмотрении банка тогда находились девять проектов в России стоимостью $1,34 млрд.