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Зарубежное кредитование России резко сократилось

Объем долговых требований иностранных банков к российским резидентам в октябре-декабре 2017 г. сократился на $8,05 млрд. по сравнению с III кварталом. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS). Снижение произошло главным образом за счет сокращения кредитования иностранными банками российских резидентов, а также за счет оттока из России депозитов, привлеченных от нерезидентов.

Трансграничное сотрудничество в IV квартале 2017 г. сократилось на $8,08 млрд., тогда как с начала года оно устойчиво росло: в I квартале на $2 млрд, во II – на $3,76 млрд и в III – на $2,6 млрд. Последний раз такой рост наблюдался с июня 2012 г. по март 2013 г., до конфликта на Украине, ставшего причиной введения антироссийских санкций в 2014 г. Пик сокращения трансграничного кредитования пришелся на IV квартал 2014 г. – на $17,5 млрд.

В конце 2017 г. новых санкций против России не вводилось, но активно обсуждался возможный запрет США на покупку российского госдолга, а в августе был подписан закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», описывающий рамки возможных ограничений.

В числе возможных внутренних причин сокращения трансграничного кредитования экономист одного из крупных банков назвал возможный отток средств со счетов санируемых финансовых организаций. Объявления о санации «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка» как раз пришлись на III-IV кварталы. Директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов также допустил, что происходящее могло быть связано «с оттоками средств иностранных инвесторов из банковской системы, вызванными передачей трех крупных российских банков в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС)», — сказал он.

Сокращение трансграничного кредитования также можно объяснить желанием нерезидентов сократить в конце года вложения в Россию, чтобы не отображать их в отчетности, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.