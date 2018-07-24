Экс-совладельца Интрастбанка объявили в международный розыск
Бывший совладелец Интрастбанка Олег Тарасов объявлен в международный розыск. Об этом сообщает «Интерфакс».
Следственный комитет просит заочного ареста для Тарасова, судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения пройдет в четверг, сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, Тарасову предъявлено обвинение в организации растраты и мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о миллионных хищениях и присвоении денежных средств, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
ЦБ отозвал лицензию у Интрастбанка в сентябре 2014 г. Дыра в его капитале составляет 9,1 млрд руб., пришел к выводу регулятор. Тогда же ЦБ сообщал, что руководство банка не стало передавать электронную базу данных банка с информацией о его имуществе и обязательствах. Это может свидетельствовать о попытке сокрытия фактов вывода из банка активов, пояснял регулятор.
Как в России уничтожают деньги
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Более высокая прочность обеспечивается благодаря длинным волокнам в составе бумаги. Но на такой бумаге невозможно сделать качественный водяной знак. ЦБ предпочитает не жертвовать качеством водяного знака, так как именно он является одним из основных признаков подлинности банкноты
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