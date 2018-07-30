Лизинговая компания РЖД «Трансфин-М» подала заявку на листинг на Мосбирже
Лизинговая компания РЖД «Трансфин-М» подала заявку на включение обыкновенных акций в котировальный лист третьего уровня, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы «Московской биржи».
Заявка была подана 26 июля, ее рассмотрение займет 10 дней. До принятия решения о листинге компания отказалась комментировать свои планы.
ПАО «Трансфин-М» принадлежит структурам НПФ «Благосостояние» (учрежден РЖД). В конце мая стало известно, что она выставлена на продажу, актив предлагался нескольким крупнейшим лизинговым компаниям, в том числе ПГК Владимира Лисина. Эксперты оценивали стоимость всей компании в 35 млрд руб. в случае продажи единым лотом с учетом компании «ТФМ оператор».
В рейтинге «Эксперт РА» лизинговых компаний России по итогам 2017 г. «Трансфин-М» на пятом месте по размеру портфеля (324,7 млрд руб.). Парк компании насчитывает более 63 000 вагонов (вырос в 2017 г. на 12%), указано на ее сайте. Помимо железнодорожной техники «Трансфин-М» предлагает в лизинг воздушные и водные суда, автомобили, оборудование и прочее.