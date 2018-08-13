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«Коммерсантъ» узнал о планах ВЭБа закрыть Проминвестбанк

Внешэкономбанк (ВЭБ) разорвал отношения с последним потенциальным покупателем его украинской «дочки» – Проминвестбанка – бизнесменом Павлом Фуксом, поскольку Нацбанк Украины отказался согласовать сделку. Фактически госкорпорация отказалась от идеи продажи банка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к ВЭБу и Проминвестбанку. Окончательно это решение может быть принято в ноябре, но сворачивание бизнеса уже началось.

ВЭБ больше не пытается продать Проминвестбанк и не намерен возобновлять эти попытки в ближайшее время, говорит собеседник издания. В ВЭБе от комментариев отказались.

Приобрести Проминвестбанк Фукс собирался в консорциуме с украинским бизнесменом Максимом Микитасем. Возможность приобретения актива изучал также владелец украинской группы DCH Александр Ярославский. Однако последний, по информации издания, сейчас больше заинтересован в покупке украинского Сбербанка.

Основные сложности с закрытием Проминвестбанка связаны с тем, что «на балансе банка находятся кредиты, которые истекут не раньше чем через четыре года», говорит собеседник издания. Их можно было бы или переуступить за небольшие деньги, или «сократить сеть Проминвестбанка до одного отделения и ждать завершения всех расчетов с клиентами». Еще одна проблема связана с тем, что банку принадлежит недвижимость примерно на $50 млн. Ее продажа потребует значительного времени, а украинский рынок недвижимости находится в кризисе.

Убытки ВЭБа от закрытия Проминвестбанка могут составить около 13 млрд руб., считает глава отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков.