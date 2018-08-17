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АКРА рассказало о последствиях санкций США для российского госдолга

Введение санкций США против российского госдолга может привести к выходу зарубежных инвесторов из 8-10% бумаг. Об этом говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), которое приводит «РИА Новости». Если учитывать не только санкции, но и переоценку рисков вложений в развивающиеся рынки, то спрос на все виды российского госдолга может снизиться на 8-12%, уточняет РБК. В этом случае равновесные ставки рублевых заимствований государства вырастут на 0,5-0,8 п. п.

На долю резидентов США приходится 8% российского госдолга объемом 719 млрд руб., следует из отчета. Доля Норвегии оценивается в 1,4%, или 130 млрд руб. В 2017 г. норвежский суверенный фонд GPFG заявлял об изменении своей инвестиционной политики, и вероятно, его инвестиции в российский госдолг сократятся, отмечают эксперты АКРА Дмитрий Куликов и Наталья Порохова.

На российских резидентов приходится в 66%, или 5,9 трлн руб., на Люксембург – 7%, или 606 млрд руб. Еще 4,6%, или 382,9 млрд руб., приходились суммарно на Великобританию, Данию, Италию, Германию и другие страны ЕС. По 13% держателей госдолга информации нет.

В своем исследовании эксперты опирались на данные национальных центробанков, сведенных МВФ, а также данные Bloomberg. По данным российского ЦБ, на 1 января 2018 г. доля нерезидентов в еврооблигациях страны составляла 38%, или 869,7 млрд руб. по номиналу.

Законопроект о новых санкциях против России, подготовленный американскими сенаторами от республиканской и демократической партий, был анонсирован еще в июле. Внесенный документ предполагает запрет на операции с новыми выпусками российских суверенных бумаг по истечении 180 дней после вступления закона в силу. Также проект предписывает запретить «все транзакции со всем имуществом или долями в имуществе» Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка и госкорпорации Внешэкономбанк.