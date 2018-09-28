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ЦБ разъяснил три признака несанкционированной банковской операции

ЦБ опубликовал разъяснение к перечню признаков операций, совершенных без согласия клиента банка.

Поправки, обязывающие банки блокировать карты и операции по ним, похожие на несанкционированные, на срок до двух рабочих дней, вступили в силу с 27 сентября. Выявлять такие операции банки должны по трем признакам, следует из приказа ЦБ.

Первый признак — совпадение информации о получателе перевода с данными базы ЦБ о случаях и попытках хищений. Второй признак — совпадение параметров устройства, с которого совершается перевод, с данными из базы ЦБ. Третий признак — несовпадение характера, параметра, объема, места совершения операции или устройства, с которого она проводится, с данными об обычных для клиента транзакциях.

«Операция может также рассматриваться как потенциально несанкционированная, если обычной деятельности клиента не соответствуют ее сумма и периодичность», пишет ЦБ. Регулятор не устанавливает для банков порядок выявления таких транзакций, оставляя его на их усмотрение.

«Если банк сочтет, что операция содержит признаки, которые указывают на вероятность ее проведения злоумышленниками, он должен незамедлительно связаться с клиентом для выяснения всех вопросов. А в случае если связаться с клиентом не удалось, банк вправе приостановить такую операцию на срок до двух суток», — напоминает ЦБ.

Замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев на прошлой неделе сообщил «Интерфаксу», что внедрение перечня признаков подозрительных операций не вызовет трудностей у российских банков. По его оценке, в обозначенных ЦБ признаках уже «обобщен опыт кредитных организаций по антифроду».