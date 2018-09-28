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Предложение выплаты «неиспользованных денег» по ОМС назвали мошенничеством

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предупредил о мошенниках, которые распространяют предложения получить выплату за неиспользованные деньги по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в сообщении ВСС, передает «Интерфакс».

Злоумышленники распространяют информацию о возможности вернуть страховые взносы по полису ОМС, используя телефонные звонки, электронную почту, мессенджеры, рекламу в интернете, соцсети и приложения. Они предлагают перейти на сайты несуществующих организаций, заполнить форму и узнать сумму денег, которые якобы можно вернуть по закону.

Человек вводит персональные данные, и на экране высвечивается сумма возврата, которая иногда достигает нескольких сотен тысяч рублей. Чтобы ее получить, мошенники предлагают ввести данные банковской карты и оплатить организационный взнос — несколько сотен рублей.

Никаких выплат по полису обязательного медицинского страхования за неиспользованные случаи закон не предусматривает, подчеркивает ВСС: страховые взносы на ОМС накапливаются не на личном счету, а аккумулируются в федеральном фонде. «Предложения вернуть не израсходованные на ОМС средства — мошенничество, их следует игнорировать», — отмечает союз.