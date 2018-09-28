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Финансы
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Предложение выплаты «неиспользованных денег» по ОМС назвали мошенничеством

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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предупредил о мошенниках, которые распространяют предложения получить выплату за неиспользованные деньги по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в сообщении ВСС, передает «Интерфакс».

Злоумышленники распространяют информацию о возможности вернуть страховые взносы по полису ОМС, используя телефонные звонки, электронную почту, мессенджеры, рекламу в интернете, соцсети и приложения. Они предлагают перейти на сайты несуществующих организаций, заполнить форму и узнать сумму денег, которые якобы можно вернуть по закону.

Человек вводит персональные данные, и на экране высвечивается сумма возврата, которая иногда достигает нескольких сотен тысяч рублей. Чтобы ее получить, мошенники предлагают ввести данные банковской карты и оплатить организационный взнос — несколько сотен рублей.

Никаких выплат по полису обязательного медицинского страхования за неиспользованные случаи закон не предусматривает, подчеркивает ВСС: страховые взносы на ОМС накапливаются не на личном счету, а аккумулируются в федеральном фонде. «Предложения вернуть не израсходованные на ОМС средства — мошенничество, их следует игнорировать», — отмечает союз.

Авто
Новости

СП «Ростеха» и Renault-Nissan собрало больше 96% «АвтоВАЗа»

Ведомости
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Alliance Rostec Auto (совместное предприятие «Ростеха» и Renault-Nissan) сегодня объявило, что его доля в акционерном капитале «АвтоВАЗа» выросла с 83,5% до 96,6%. 13,1% акций были выкуплены у миноритариев, следует из сообщения компании.

О близком делистинге «АвтоВАЗа» на этой неделе объявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, акционеры проведут дальнейшую рекапитализацию компании. 

Этой весной доля Alliance Rostec Auto выросла с 64,6 до 83,5% после второго этапа рекапитализации «АвтоВАЗа». «АвтоВАЗ» может провести делистинг после того, как Alliance Rostec Auto B.V. доведет свою долю в капитале производителя автомобилей до 100% в результате оферты и принудительного выкупа акций, говорил в конце августа старший вице-президент группы Renault и руководитель региона Евразия Николя Мор.

«АвтоВАЗ» провел IPO в 2008 г. Сейчас акции компании торгуются на Московской бирже.

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Политика
Новости

Мэр Ярославля возглавит район Подмосковья

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Мэр Ярославля Владимир Слепцов подаст в отставку и возглавит Солнечногорский район Московской области, сообщил сам чиновник «Интерфаксу».

«На следующей неделе я сложу полномочия мэра Ярославля на заседании муниципалитета в связи с переходом на работу в Солнечногорский район», — сказал Слепцов, уточнив, что станет главой района. Исполняющим обязанности мэра Ярославля станет заместитель, предложенный областным правительством, пишет агентство.

Слепцов родился в Ярославле в 1972 г., с 1996 по 2008 г. работал в администрации Ленинского района Ярославля, откуда перешел на должность вице-мэра города. В 2014 г. утвержден в должности руководителя администрации городского округа Химки (Московская область), в августе 2016 г. назначен его главой.

Однако уже в сентябре 2016 г. Слепцов был назначен на должность и. о. мэра Ярославля, став шестым чиновником на этом посту после отстранения от должности Евгения Урлашова в 2013 г. 1 марта 2017 г. утвержден в должности мэра Ярославля решением муниципалитета. Прямые выборы мэра Ярославля были отменены в 2014 г.

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Экономика
Новости

Россияне стали ждать инфляцию выше 10%

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Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в сентябре снова выросли — они достигли 10,1% (+0,2 п. п.), пишет ЦБ в докладе о потребительских настроениях и инфляционных ожиданиях населения за сентябрь. Ожидаемая инфляция вернулась к уровням конца 2017 г. после минимума в 7,8%, достигнутого в апреле 2018 г.

Главным фактором роста ожидаемой инфляции остается майский всплеск цен на бензин, отмечает ЦБ, однако уже начинает сказываться и ослабление рубля в августе. «Предстоящее повышение НДС пока очень слабо влияет на ожидания населения. Более выраженная реакция инфляционных ожиданий на повышение НДС весьма вероятна в конце текущего года», — напоминает регулятор.

«Масштаб и продолжительность повышения инфляционных ожиданий пока сложно оценить. Ситуация, когда происходит не одно, а несколько событий, повышающих инфляцию, — значительное удорожание бензина в апреле-мае, ослабление рубля в августе-сентябре, а затем повышение НДС — может усилить реакцию инфляционных ожиданий и сделать ее более длительной, особенно пока инфляционные ожидания не закреплены на низком уровне», — констатирует ЦБ.

14 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых, решив также приостановить до 2019 г. покупку иностранной валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу. В заявлении о ключевой ставке регулятор предупредил об усилении инфляционных рисков. ЦБ прогнозирует инфляцию в 3,8–4,2% по итогам 2018 г. и ее ускорение до 5–5,5% к концу 2019 г. В 2020 г. инфляция должна вернуться к таргету в 4%, когда эффект от повышения НДС и нынешнего ослабления рубля будет исчерпан.

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Финансы
Новости

ЦБ разъяснил три признака несанкционированной банковской операции

Ведомости
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ЦБ опубликовал разъяснение к перечню признаков операций, совершенных без согласия клиента банка.

Поправки, обязывающие банки блокировать карты и операции по ним, похожие на несанкционированные, на срок до двух рабочих дней, вступили в силу с 27 сентября. Выявлять такие операции банки должны по трем признакам, следует из приказа ЦБ.

Первый признак — совпадение информации о получателе перевода с данными базы ЦБ о случаях и попытках хищений. Второй признак — совпадение параметров устройства, с которого совершается перевод, с данными из базы ЦБ. Третий признак — несовпадение характера, параметра, объема, места совершения операции или устройства, с которого она проводится, с данными об обычных для клиента транзакциях.

«Операция может также рассматриваться как потенциально несанкционированная, если обычной деятельности клиента не соответствуют ее сумма и периодичность», пишет ЦБ. Регулятор не устанавливает для банков порядок выявления таких транзакций, оставляя его на их усмотрение. 

«Если банк сочтет, что операция содержит признаки, которые указывают на вероятность ее проведения злоумышленниками, он должен незамедлительно связаться с клиентом для выяснения всех вопросов. А в случае если связаться с клиентом не удалось, банк вправе приостановить такую операцию на срок до двух суток», — напоминает ЦБ.

Замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев на прошлой неделе сообщил «Интерфаксу», что внедрение перечня признаков подозрительных операций не вызовет трудностей у российских банков. По его оценке, в обозначенных ЦБ признаках уже «обобщен опыт кредитных организаций по антифроду».

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Недвижимость
Новости

Банк UBS назвал города с самой переоцененной недвижимостью

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Швейцарский банк UBS опубликовал рейтинг городов, недвижимость в которых является самой переоцененной. Банк проанализировал ситуацию в 20 городах, которые считаются мировыми финансовыми центрами. В 16 из них, по оценкам UBS, недвижимость переоценена, при этом в шести существует риск возникновения пузыря на рынке недвижимости.

Первое место в списке занял Гонконг, далее следуют Мюнхен, Торонто, Ванкувер, Амстердам и Лондон. Стокгольм и Сидней в этом году вышли из зоны риска возникновения пузыря, но недвижимость в этих городах все еще остается переоцененной, говорится в отчете UBS. Они заняли 7-е и 11-е места соответственно.

Стоимость недвижимости в Женеве приблизилась к справедливой, отмечает банк. В текущем году этот город занял 15-е место. В число городов с переоцененной недвижимостью также вошли Париж, Сан-Франциско, Франкфурт, Лос-Анджелес, Цюрих, Токио и Нью-Йорк.

Чикаго, по данным UBS, снова стал единственным городом в отчете, недвижимость в котором остается недооцененной. Справедливые цены на недвижимость наблюдаются в Бостоне, Сингапуре и Милане, сообщает банк.

Как выглядит самое дорогое жилье в небоскребах Москвы

Политика
Новости

Суд арестовал брата экс-главы Дагестана

Ведомости
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Суд арестовал депутата народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, подозреваемого в участии в преступном сообществе. Об этом сообщается на сайте управления СКР по республике.

На сайте Советского районного суда Махачкалы сообщается, что Абдулатипов арестован на два месяца — до 26 ноября 2018 г. Если ему не предъявят обвинения до 10 ноября, арест будет отменен.

О задержании Абдулатипова — брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова — сообщалось 26 сентября. По версии следствия, он участвовал в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), члены которого за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.

В августе по этому делу задержали руководителя республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева и его подчиненных. 

Авто
Новости

Котировки Tesla упали на 13%

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Котировки Tesla в пятницу упали почти на 13% на предварительных торгах на новостях об иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к основателю и гендиректору компании Илону Маску, передает Bloomberg.

SEC обвинила Маска в мошенничестве за «ложные и вводящие в заблуждение» сообщения в Twitter о намерении выкупить акции производителя электромобилей дороже рыночной цены, сделав его непубличным, и о наличии договоренностей с инвесторами. Регулятор считает, что твиты Маска привели к росту котировок Tesla 7 августа более чем на 6%. Он намерен требовать отставки Маска с запретом занимать руководящие должности в публичных компаниях.

По версии SEC, Маск хотел произвести впечатление на свою девушку — канадскую певицу Граймс — планами выкупить акции Tesla по $420 за ценную бумагу «из-за значимости этого числа в культуре марихуаны». Сам Маск утверждал, что назвал такую цену из расчета премии 20% к текущим котировкам.

Маск заявил Bloomberg, что опечален и разочарован «необоснованным» шагом SEC, заметив, что всегда принимал решения в интересах истины и инвесторов. Совет директоров Tesla заявил, что «полностью уверен» в Маске.

Основатель Tesla «в последний момент» отверг сделку с SEC, которая позволила бы ему отделаться номинальным штрафом и не грозила бы отставкой, сообщил телеканал CNBC. «Согласно сообщениям, Маск отказался от сделки, поскольку счел, что изменил бы себе и не смог бы жить с запятнанной репутацией», — отметил телеканал.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

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Бизнес
Новости

Берлускони стал владельцем футбольного клуба «Монца»

Ведомости
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Бывший премьер-министр Италии и экс-владелец футбольного клуба «Милан» Сильвио Берлускони купил клуб «Монца», который выступает в третьем по силе итальянском футбольном дивизионе (серия С). Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на пресс-службу основанного Берлускони холдинга Fininvest.

Холдинг стал владельцем 100% акций «Монцы». В новый совет директоров клуба, который возглавил его бывший президент Никола Коломбо, вошли младший брат Сильвио Берлускони Паоло и бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани. Последний назначен еще и гендиректором «Монцы».

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2017 г. За это время клуб восемь раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Лигу чемпионов и пять раз Суперкубок UEFA. В августе позапрошлого года Берлускони договорился о продаже клуба консорциуму китайских инвесторов. Стоимость «Милана» перед сделкой была оценена в 740 млн евро, долги клуба при этом составляли около 220 млн евро.

Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России

Политика
Новости

Жители Сингапура получат единоразовую премию от властей за развитие страны

Ведомости
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Министерство финансов Сингапура объявило, что все совершеннолетние граждане страны получат единоразовую выплату за вклад в развитие страны. Всего премии получат 2,8 млн жителей, на это власти потратят 700 млн сингапурских долларов ($511 млн), говорится на сайте ведомства.

Размер выплаты будет зависеть от дохода. Больше всех получат те, кто зарабатывает меньше 28 000 сингапурских долларов – им власти заплатят 300 сингапурских долларов ($219). Если доход от 28 001 до 100 000 сингапурских долларов, то премия составит 200 сингапурских долларов ($146), а если человек получает более 100 000 сингапурских долларов, то его премия меньше всего – 100 сингапурских долларов ($73).

Это отражает давнюю приверженность правительства делиться результатами развития страны с сингапурцами, отмечает минфин Сингапура. Свою премию можно отправить на пожертвование, уточняется в сообщении.

В июне в Сингапуре прошли переговоры лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Сингапурский МИД раскрывал, что потратил на организацию этой встречи $12 млн.

Как Сингапур готовилсяк встрече Трампа с Ким Чен Ыном

Политика
Новости

Путин подписал указ о призыве в армию

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал указ об очередном призыве в армию, который будет проводиться с 1 октября по 31 декабря 2018 г. Документ опубликован на портале правовой информации.

Количество призывников согласно указу составит 132 500 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых истек срок службы по призыву, будут уволены.

Документ вступил в силу с момента официального опубликования.

Осенью прошлого года в армию были призваны 134 000 человек. В Минобороны отмечали тогда сокращение количества призывников «на десятки тысяч человек» по сравнению с 2016 г. В 2016 г. были призваны 152 000 человек.

Как прошли крупнейшие с советских времен военные учения

Политика
Новости

В минской контактной группе сменится представитель Украины

Ведомости
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Бывший президент Украины Леонид Кучма решил уйти с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Президентского фонда Кучмы.

«Леонид Данилович принял решение покинуть этот пост», — сказал собеседник агентства. По его словам, Кучма принял такое решение давно в связи с возрастом и необходимостью «дать возможность поработать другим».

Кучма участвовал в подписании минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Первый минский протокол был подписан в сентябре 2014 г. Со стороны России документ подписал посол на Украине Михаил Зурабов, со стороны ОБСЕ — швейцарский дипломат Хайди Тальявини, со стороны ЛНР и ДНР — их главы Игорь Плотницкий и Александр Захарченко.

Несмотря на подписание протокола, боевые действия на востоке Украины продолжились. В середине января 2015 г. стороны фактически перестали выполнять пункты протокола. Поэтому в феврале того же года было подписано второе минское соглашение.

Противостояние на востоке Украины. 2014 год

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