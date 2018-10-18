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Набиуллина рассказала о проблеме «банковского рабства» в России

В России сохраняется проблема «банковского рабства». Россияне должны иметь возможность свободного выбора кредитной организации. Об этом на форуме Finopolis-2018 в Сочи заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

По словам Набиуллиной, сейчас потребители получают услуги, о которых три-пять лет назад «не могли мечтать». Это сервисы онлайн-платежей, мобильный банкинг, сказала она. Во многом такие услуги стали доступными благодаря действиям крупных игроков, отметила Набиуллина. «Мы когда-то говорили, правительство занималось отказом от "мобильного рабства", но "банковское рабство" существует, а у человека должна быть возможность выбирать услуги вне зависимости от того, где у него счет в банке, переводить эти средства», — пояснила председатель ЦБ, добавив, что регулятору важно получить ответную реакцию рынка.

По ее словам, для клиентов банков важна конкуренция в финансовом секторе. Набиуллина заявила, что сейчас на банковском рынке происходят процессы консолидации. «Они будут происходить и дальше», — уточнила она. Важно, чтобы в результате консолидации и создания крупных игроков сохранялась конкуренция. Конкурентная среда будет развиваться, если будет мотивация для технологических инноваций, отметила Набиуллина. Монополия на любом рынке «убивает стремление к инновациям, потому что все хорошо». «Чтобы была конкуренция, должен быть доступ всех финансовых институтов к ключевым, базовым вещам», — подчеркнула Набиуллина.

В свою очередь президент Сбербанка Герман Греф заявил, что конкуренция стимулирует развитие бизнеса. «Если наш конкурент вывел новый продукт на рынок — для нас это вызов», — сказал он. По его словам, Сбербанк старается успевать за конкурентами, однако не «везде первый».

В январе замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров говорил, что ЦБ поддержал идею ФАС запретить госбанкам покупать другие банки или блокирующий пакет в них. ФАС хочет создать условия, при которых произойдет снижение роста госучастия в банковской системе. Развитие госбанков не должно осуществляться преимущественно за счет поглощения конкурентов, считают в ФАС.