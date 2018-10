ЦБ отозвал лицензию у «Востсибтранскомбанка»

Технологии

Новости

Apple разослала приглашения на вторую крупную презентацию за два месяца

Apple разослала приглашения на презентацию продукции, которая пройдет 30 октября, сообщает CNBC. Это будет второе подобное крупное мероприятие компании за два месяца.

Презентация пройдет в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке. Слоган мероприятия, указанный в приглашении: «Больше в созидании» («There is more in the making»).

По данным The Verge, Apple разослала приглашения с разным дизайном, и это «дает повод перебирать различные возможности в попытках обнаружить какие-нибудь намеки на то, что произойдет [на презентации]».

Как пишут CNBC и The Verge, ожидается, что компания представит новые iPad Pro и лэптопы Mac.

Последняя презентация Apple — в Калифорнии — прошла 12 сентября. На ней компания представила, в частности, три новых iPhone: XS, XS Max (самая большая в истории версия аппарата) и бюджетная модель — XR.