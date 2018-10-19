Финансы

Новости

ЦБ отозвал лицензию у «Востсибтранскомбанка»

Банк России отозвал лицензию у иркутского «Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка» («Востсибтранскомбанка»), говорится в сообщении регулятора. По данным на 1 октября, банк занимал 305-е место по величине активов в российской банковской системе.

Проблемы в деятельности банка возникли из-за незначительного запаса капитала и фактического отсутствия источников для его пополнения, указывает ЦБ. В связи с этим банк проводил «схемные» и непрозрачные для надзорного органа сделки. Также «Востсибтранскомбанк» проводил «фиктивные» операции, чтобы скрыть значительную недостачу денег в кассе и вывод высоколиквидных активов в размере более 130 млн руб., отмечается в сообщении. Формирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило утрату капитала банка на 98%, нормативы достаточности собственных средств банка снизились «до критических значений».

ЦБ напоминает, что в течение последнего года 9 раз применял меры надзорного воздействия в отношении «Востсибтранскомбанка», в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств населения. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, указывает Банк России. В связи с неисполнением банком законов и актов ЦБ было принято решение отозвать у него лицензию на осуществление банковских операций.

В банк назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

«Востсибтранскомбанк» является участником системы страхования вкладов. По закону, для вкладчиков банка предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.