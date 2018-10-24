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Желающих застраховать очередной запуск ракеты «Союз» к МКС не нашлось

Ни одна российская страховая компания не подала заявку на участие в открытом запросе предложений по страхованию рисков при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10» и грузом, который нужно доставить на Международную космическую станцию (МКС), сообщает «Интерфакс». Это следует из закупочной документации на сайте госзакупок.

В связи с отсутствием заявок открытый запрос предложений признан несостоявшимся, отмечается в протоколе.

Заказчиком услуги выступал входящий в Роскосмос ФГУП «ЦЭНКИ» (организация, занятая эксплуатацией наземной инфраструктуры), запрос предложений был объявлен 10 октября. Максимальная премия по договору составляла 116,5 млн руб. Общая страховая сумма — 3,2 млрд руб., из них 3 млрд руб. — это страхование корабля, а 200 млн руб. — груза. Страховым случаем считается утрата или гибель застрахованного имущества, то есть корабля и груза.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что «Прогресс МС-10» планируется запустить 15-18 ноября.

Последняя попытка запустить корабль к МКС оказалось неудачной. 11 октября при запуске с космодрома «Байконур» пилотируемого корабля «Союз МС-10» ракетой «Союз-ФГ» произошла авария. Корабль должен был доставить на МКС груз и двух новых членов экипажа — космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга. После аварии экипаж совершил аварийную посадку в Казахстане.

Риски при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» и транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10» и его стыковке с МКС были застрахованы в СК «Согласие» на 4,65 млрд руб. В компании отмечали, что если этот инцидент будет признан страховым случаем, то это станет одной из крупнейших выплат в истории страхования космических рисков.

Как готовился запуск «Союза МС-10» с новым экипажем МКС