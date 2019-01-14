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ФСБ определила ущерб по делу бывшего вице-президента «Росгосстраха» в 6 млрд рублей

Следственное управление ФСБ, которое занимается расследованием дела бывшего вице-президента «Росгосстраха» Сергея Хачатурова и экс-акционера РГС-банка Надежды Клепальской, установило стоимость акций страховщика, якобы похищенных бизнесменом, в 6,1 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы, озвученные на заседании апелляционной инстанции Мосгорсуда, рассматривавшей жалобу защиты предпринимателя на его арест. Жалоба в очередной раз осталась без удовлетворения.

Младший брат бывшего предправления и основного владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова находится под стражей с 18 апреля прошлого года. До сих пор следствие оценивало нанесенный «Открытию» имущественный ущерб не менее чем в 1 млрд руб. в конце 2016 г. Данил Хачатуров договорился о продаже страховщика банку «ФК Открытие» в обмен на долю в банке. Предполагалось, что объединенная компания станет крупнейшей в России частной финансовой группой, но в августе 2017 г. ЦБ забрал «ФК Открытие», связанные с ним банки, пенсионные фонды и «Росгосстрах» на финансовое оздоровление в свой Фонд консолидации банковского сектора.

Следствие считает, что при передаче активов РГС банку «Открытие» обвиняемые внесли ранее принадлежавшие компании Сергея Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». После этого акции были проданы через биржу банку находящемуся в санации «Открытием» банку «Траст». Полученные средства компания вкладывала в векселя Альфа-банка и в иностранную валюту. Активы вносились в мае 2017 г., а передача активов РГС проходила в августе в результате открытой сделки, контролировавшейся ЦБ, указывает защита.

Ущерб по делу был сделан на основании финансовой экспертизы, которую проводило «не специальное государственное экспертное учреждение, например Минюста, а группа людей, один из которых является бывшим генералом полиции, а остальные окончили учебные заведения в 2015–2016 гг.», — говорит адвокат Хачатурова Алексей Мельников. Саму экспертизу он считает «весьма некомпетентной». Ущербом фактически признана биржевая цена акций, то есть сумма, за которую они были проданы «Трасту», находящемуся в составе самого «Открытия». «В природе не существует документа, в соответствии с которым Сергей Хачатуров должен был бы безвозмездно подарить этот пакет акций кому-либо. Есть лишь некое мнение у нового руководства "Открытия", что было бы неплохо бесплатно его получить. Более того, имущество стоимостью свыше 100 млрд руб. было передано Сергеем Хачатуровым, а взамен фактически ничего не было получено», — отмечает Мельников.