Финансы

Новости

Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц

Центробанк, Минфин и ФАС предложили закрепить в законе требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод будет в диапазоне 0,5-3 руб. Такие предложения были сделаны по итогам анализа рынка денежных переводов физлиц посредством удаленных каналов — сайта банка, интернет-банка и мобильных приложений. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты проверки. Проверка проводилась в рамках плана мероприятий по развитию конкуренции на 2018–2020 гг., утвержденного распоряжением правительства. Доклад по ее итогам также будет направлен в правительство.

Комиссии, взимаемые при межбанковских переводах, были признаны барьерами как для смены банка, так и для перевода средств в другую кредитную организации. Из исследования следует, что Сбербанк является монополистом, на которого в первой половине 2018 г. пришлось 94% переводов. Доля банка на карточном рынке и рынке средств физлиц составляет 66% и 45,5% соответственно.

Граждан больше всего волнуют комиссии при внутрибанковских межрегиональных переводах. На сайте Сбербанка указано, что внутрибанковский перевод из одного региона в другой через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1 тыс. руб. В исследовании ЦБ, Минфина и ФАС такая практика названа недопустимой, поскольку создает «межрегиональную дискриминацию потребителей».

Доклад в правительство был отправлен 29 декабря 2018 г. Пока официального ответа из кабмина не поступило, но знакомым с ситуацией собеседникам издания «очевидно, что предложения достаточно проработаны и будут поддержаны». В этом случае Сбербанк может лишиться комиссионных доходов как от внутрибанковских межрегиональных переводов, так и от значительной части межбанковских. Частные банки приветствуют эту инициативу.