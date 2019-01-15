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Сбербанк отчитался о росте прибыли в 2018 году

Чистая прибыль Сбербанка в 2018 г. выросла на 20,3% до 811 млрд руб. (по РСБУ), сообщил сегодня госбанк. За 2017 г. Сбербанк получил 674 млрд руб. чистой прибыли по российским стандартам, увеличив ее на 30% по сравнению с 2016 г.

В декабре Сбербанк получил 52,2 млрд руб. чистой прибыли, что на 4,6% больше, чем в декабре 2017 г.

Сбербанк продолжил наращивать кредиты физлицам (+25,3%) и юрлицам (+13,2%), сумма выданных за 2018 г. кредитов достигла 16 трлн руб. Портфель ипотеки вырос за год на 25%. «Рентабельность капитала выросла до 22,6%, отношение расходов к доходам улучшилось до 30,9%, а расходов к активам – до 2,3%. Данные результаты соответствуют финансовому плану в рамках Стратегии 2020», – приводятся в сообщении слова зампреда Сбербанка Александра Морозова.

Котировки Сбербанка слабо отреагировали на публикацию финансовых результатов за прошлый год: рост составил около 0,5%.