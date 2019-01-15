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Минфин не исключил неденежной докапитализации Промсвязьбанка

Промсвязьбанк могут докапитализировать в 2019 г., причем рассматривается и неденежное пополнение капитала, рассказал сегодня замминистра финансов Алексей Моисеев. «Обсуждалось [увеличение капитала], но в бюджете ничего не стоит. Есть разные варианты, не только денежные», — цитирует Моисеева «Интерфакс».

Он отказался уточнить, о каких именно инструментах докапитализации идет речь.

О том, что банк обсуждает с правительством возможность докапитализации, в декабре говорил его предправления Петр Фрадков. «Пока такой острой необходимости нет. В 2018 г. все решения приняты, я могу сказать, что 25 млрд руб. были дополнительно выделены», — сказал Фрадков.

Промсвязьбанк, будущий опорный банк российского оборонно-промышленного комплекса и госзаказа в условиях внешних санкций, санируется с декабря 2017 г. Первоначально он был передан в Фонд консолидации банковского сектора, затем перешел в собственность Росимущества. Банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн руб. кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК.