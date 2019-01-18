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В Госдуме планируют запретить изъятие средств с неактивных электронных кошельков

Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков намерен инициировать поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие изъятие средств с неактивных электронных кошельков в пользу операторов. Об этом он рассказал «Коммерсанту». В пресс-службе ЦБ заявили, что в случае появления соответствующей законодательной инициативы регулятор «готов рассмотреть такие предложения в целях усиления защиты прав потребителя».

Обеспокоенность депутатов и ЦБ вызвали многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на списание всех средств. Так, анализ жалоб на сайте Banki.ru показал, что потребители теряли от 100 до 15 000 руб., максимально возможную сумму для неперсонифицированного электронного кошелька. Жалобы звучали в адрес кошельков «Рапида», Qiwi, «Яндекс.Деньги». Во всех случаях изъятие средств было предусмотрено публичной офертой, условие которой было «спрятано» между других пунктов оферты.

Операторы сервисов не считают, что нарушают права клиентов. В пресс-службе Qiwi-банка заявили, что «расходуют свои процессинговые мощности и несут издержки на учет и обслуживание учетных записей, которые не используются». В пресс-службе «Яндекс.Деньги» уверены, что списание средств не является для клиента неожиданностью — за месяц пользователя информируют о том, что через 30 дней с его кошелька будет списана абонентская плата. Этого можно избежать, подтвердив активность статуса – провести операцию. Не все операторы разделяют эту точку зрения. «Мы считаем изъятие средств неактивного клиента неэтичным, хотя это и не является незаконным, у нас средства можно забрать в любой момент»,— отмечает директор по развитию WebMoney Петр Дарахвелидзе.

Аксаков заявил о необходимости законодательного ограничения размера комиссий, чтобы избежать полной потери средств владельцев электронных кошельков.